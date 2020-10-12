Мошенники обманули актрису «Петросян шоу», когда она покупала билеты в Анапу

В полицию обратилась 51-летняя актриса-юмористка Елена Полякова.

В полицию обратилась 51-летняя актриса-юмористка Елена Полякова. Женщина сообщила правоохранителям, что стала жертвой мошенничества. По словам актрисы, она хотела купить себе билеты на самолет, чтобы полететь в Анапу. Нашла в интернете подходящий ей вариант перелета, выбрала нужные билеты и перешла на страницу оплаты, где внесла данные своей карты. Через пару минут со счета Елены были списаны деньги, однако сами билеты все никак не приходили. Артистка решила позвонить в компанию и уточнить, когда нужные документы придут на ее почту, но в организации ее огорчили - по их словам никаких денег за билеты на их счет не поступало.

«Женщина не стала выяснять отношения с представителями компании и сразу обратилась в полицию за помощью. Оперативниками было установлено, что со счета актрисы действительно была списана денежная сумма, однако билеты Елена Полякова так и не получила», - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах

В настоящий момент полиция проводит проверку и устанавливает все обстоятельства случившегося. Оперативникам предстоит выяснить, кто похитил у юмористки деньги, на которые та хотела купить билеты в Анапу.