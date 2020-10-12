"В атмосфере бесконечной любви": фото Анастасии Заворотнюк и Петра Чернышова растрогало поклонников

Анастасию Заворотнюк и Петра Чернышева называют одной из самых красивых пар в российском шоу-бизнесе Фото: Борис КУДРЯВОВ

Анастасия Заворотнюк почти два года борется с раком мозга. Все это время рядом с тяжелобольной звездой сериала "Моя прекрасная няня" находится ее третий муж Петр Чернышев. Фигурист готов на все, лишь бы его любимая женщина исцелилась. Он работает на износ, а все свое свободное время проводит подле избранницы. 12 октября 2020 года супруги отмечают очень важную и очень личную годовщину.

Анастасию Заворотнюк и Петра Чернышева называют одной из самых красивых пар в российском шоу-бизнесе. Они женаты вот уже 12 лет. И 12 октября 2020 года они отмечают 12-летие с момента венчания. Таинство проходило в 2008 году в Крыму в церкви Воскресения Христова, которая по праву является одним из самых романтических мест полуострова.

К храму молодожены приехали на черном Хаммере. Невеста была одета в белоснежное пышное платье с многослойной юбкой, а в ее шикарные длинные волосы были вплетены белые цветы. Жених надел черный костюм с бабочкой. Влюбленные обменялись обручальными кольцами в присутствии только самых близких: родителей, брата и двух детей "прекрасной няни" - дочери Анны и сына Майкл, которых она родила в браке со вторым мужем - бизнесменом Дмтрием Стрюковым.

В блоге в поддержку актрисы появилось фото этой праздничной церемонии. "С годовщиной венчания вас, дорогие наши Настя и Петр! Пусть история вашей прекрасной семьи пишется ещё долгие-долгие годы и принесет вам множество памятных счастливых дат. В атмосфере бесконечной любви, понимания и абсолютной веры в преодоление любых испытаний! И пусть все высшие силы будут на вашей стороне!", - гласит подпись под снимком.

Поклонники "прекрасной няни" были рады увидеть редкий кадр. Они оставляют теплые слова в адрес супругов и надеются скоро увидеть Анастасию в добром здравии.

Напомним, Петр Чернышев и Анастасия Заворотнюк познакомились осенью 2007 года на съемках шоу "Танцы на льду. Бархатный сезон". По признанию фигуриста, он буквально был сражен красотой Заворотнюк. Влюбился в нее с первого взгляда. Сама актриса тоже потеряла голову от красавца-спортсмена. Фигурист сделала актрисе предложение во время отдыха на Сардинии. До союза с Чернышевым Анастасия пыталась найти личное счастье с немецким бизнесменом Олафом Шварцкопфом, но семья распалась через полгода. В браке со Стрюковым тоже не сложилось. Петр семь лет был женат на фигуристке Наталье Анненко и мечтал о детях. Когда Настя забеременела, ей было 47 лет. Малышка Мила родилась в октябре 2018 года

Громом среди ясного неба летом 2019 году стало известие о том, что у Заворотнюк рак мозга. Семья долго отказывалась комментировать происходящее. Однако в октябре выступила с официальным заявлением о болезни актрисы. При этом диагноз не назывался. В мае 2020 года диагноз Заворотнюк на всю страну объявил директор Института молекулярной биологии РАН Александр Макаров. На совещании по вопросам развития генетических технологий он доложил президенту Владимиру Путину, что у актрисы глиобластома. В настоящее время больную раком Анастасию лечат экспериментальной вакциной на основе иммунных клеток, изготовленной специально для нее. Семья артистки выбрала метод, предложенный врачами Санкт-Петербурга.