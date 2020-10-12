На Ямале продолжается строительство двух инфекционных центров

Работы на объектах подходят к завершающей стадии. Фото пресс-службы губернатора ЯНАО

На Ямале для лечения больных коронавирусом возводят два инфекционных центра - в Новом Уренгое на 200 мест и в Салехарде на 100. Решение об их строительстве ранее принял губернатор Ямала Дмитрий Артюхов. Подрядчик обязуется сдать оба объекта в эксплуатацию к концу декабря. Строительство ведется за счет средств окружного бюджета.

Сейчас на объекте в Салехарде завершаются кровельные работы. Производится монтаж системы отопления, вентиляции, устройство теплого пола. Построен контрольно-пропускной пункт, локальные очистные сооружения, пункт дезинфекции автотранспорта.

«Здесь будет 40 двухместных палат, 10 одноместных палат для маломобильных граждан и 10 палат интенсивной терапии, - сообщил директор департамента строительства и жилищной политики ЯНАО Юрий Теряев. - В составе комплекса предусмотрено диагностическое отделение, хирургический блок, сопутствующие помещения. Водо- и электроснабжение будет централизованным, отопление обеспечено за счет автономной газовой котельной».

Рабочие устанавливают двери, окна, внутренние перегородки, обустраивают на территории госпиталя систему канализации. Ведется благоустройство территории. Сейчас специалисты приступили к энергоснабжению здания, монтажу системы вентиляции. На объекте работает 209 человек, в ближайшую неделю планируется усиление - на работу выйдут 40 электриков.

«Строительство объекта ведется “под ключ”. За основу взят проект Минобороны, который был адаптирован под северные климатические условия. В рамках контракта предусмотрена поставка медицинского оборудования: компьютерный томограф, аппарат ультразвуковой диагностики, рентген, 10 стационарных и 6 переносных аппаратов ИВЛ. Оборудование полностью закуплено. Ожидаем доставку в конце октября», - пояснил Юрий Теряев.

Управленец уточнил, что в палатах оборудуют специальные консоли с кнопкой вызова медперсонала. В каждое помещение для пациентов будет заведен кислород.

«Входы в помещение для пациентов и персонала будут отдельными. То есть коридор будет полностью изолированной “чистой зоной”. В палатах установлены смотровые и передаточные окна», - отметил начальник участка компании-подрядчика «Гор-Строй» Руслан Лавров.

Строительство госпиталя в Новом Уренгое ведется по плану. Объект возводят неподалеку от центральной городской больницы.

Сейчас на объекте завершается обустройство наружных инженерных сетей, строители выполняют внутренние отделочные работы, устанавливают канализационно-очистные сооружения. Идут работы по монтажу внутренних сетей, во второй половине октября планируется начать пусконаладочные работы.

Уложен нижний слой асфальтобетонного покрытия на подъездных дорогах, завершается благоустройство территории: обустраиваются тротуары, устанавливается освещение. Завершаются кровельные работы, установка дверей и окон. Часть помещений уже в чистовом виде.

Начался также монтаж системы снабжения медицинских газов. Полностью закуплено и частично поставлено медицинское оборудование. На объекте трудятся 200 человек.

На территории двух госпиталей установлены дизельные электростанции для резервного снабжения.