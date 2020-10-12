Алина Загитова порадовала фанатов видео домашней готовки. Сестра фигуристки одобрила блюдо из тыквы

Алина Загитова. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию 2018 года Алина Загитова продолжает жить своей обычной жизнью без соревнований. И у себя в личном Инстаграме спортсменка выложила короткие видеоролики с кухни. На кадрах - Загитова готовит блюдо из тыквы. И спортсменка как настоящая хозяйка радует не только своих подписчиков и болельщиков, но и - родную сестру!

Вскоре в Инстаграме у Сабины Загитовой появился финал этой кухнной истории. Алина приготовила к радости родной сестры тыкву со шпинатом.

- Алина, большое спасибо, все очень вкусно! - говорит уже в своих сториз Загитова-младшая. Алина же в ответ широко улыбается.

Напомним, что Алина Загитова, которой в мае исполнилось 18 лет, уже почти год находится в зависшем состоянии. Вроде бы и карьеру поставила на паузу 13 декабря 2019 года, но так и не объявила о том, что уходит "в отставку". Сама спортсменка регулярно выкладывает фото-видео из тренировочных залов "Хрустального".

Алина продолжает тренироваться под началом Этери Тутберидзе в ее группе. Однако же, за несколько дней до старта открытых прокатов в Москве в "Мегаспорте" Загитова сказала, что снимается с этих выстулений, чтобы принять участие в съемках "Ледникового периода". Именно там Алина сейчас и мелькает, параллельно продолжая учебу в университете. С 1 сентября Загитова учится на журналистку.

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