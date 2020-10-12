Треть бюджета России 2021 года пойдет на «социалку»

В «Единой России» рассказали, на что именно будут потрачены государственные деньги. Фото: Пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС

Каким получился проект федерального бюджета РФ 2021 года, предоставленного правительством на обсуждение Госдумой? Сбалансированным. Больше того, это результат конструктивного сотрудничества «Единой России» и правительства, отметил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак в ходе совещания о социальных приоритетах бюджета на ближайшие три года. Совещание прошло на площадке партии в понедельник, 12 октября. В нем приняли участие заместители вице-премьеры Виктория Абрамченко, Татьяна Голикова, Марат Хуснуллин и Дмитрий Чернышенко.

ДЕНЬГИ ДОНЕСЕТ ПАРТИЙНЫЙ ПРОЕКТ

Социальный блок занимает в документе центральное место — по предварительным подсчетам, порядка 27% всех расходов бюджета пойдет на него. Один из ключевых способов довести бюджетные деньги до каждого конкретного человека — партийные проекты «Единой России».

«Партийные проекты были созданы специально для решения проблем граждан, наших избирателей на местах — в регионах, муниципалитетах, сельской местности. И для «Единой России» принципиальная задача, чтобы эти проекты были обеспечены финансированием. От конкретной школы, садика, спортплощадки, дороги, больницы зависит качество жизни конкретной территории и именно по решению таких вопросов люди дают оценку властям», — отметил Андрей Турчак, обращаясь к вице-премьерам.

Серьезные средства на формирование комфортной среды — как в городах, так и на селе. К примеру, на строительство около трехсот сельских домов культуры в 2021 году потратят порядка 3,3 миллиарда рублей. Еще 460 миллионов рублей пойдут на поставку 100 автоклубов по проекту «Единой России» «Культура малой Родины». Также предусмотрены средства на создание 110 модельных библиотек и переоснащение детских школ искусств. Среди них - Амурская, Архангельская, Владимирская, Курганская, Мурманская, Липецкая, Саратовская области, республики Адыгея, Башкортостан, Мордовия, Калмыкия, Хакасия и другие.

Отдельно в бюджете прописано развитие спорта на селе. В следующем году будет выделено чуть больше 1,3 миллиарда рублей на ремонт спортивных залов в почти тысяче сельских школ.

«Развитие физкультуры и массового спорта — еще один наш приоритет. В следующем году на это направление будет выделено 7,4 млрд. рублей. Всего планируется построить более 100 ФОКов, из них 43 будут введены в эксплуатацию уже в 2021 году», — пояснил Андрей Турчак.

Порядка миллиарда рублей пойдет на строительство катков с искусственным льдом. Они появятся, в Канске Красноярского края, Кондрово Калужской области и других городах — в общей сложности будет сдано шесть катков. Еще чуть больше двух миллиардов рублей выделят на крытые футбольные манежи — в 2021 году такой, к примеру, появится в Тульской области.

СУБСИДИИ НА БЛАГОУСТРОЙСТВО

«На развитие села направлены не только мероприятия государственной программы, но и мероприятия целого ряда других программ и национальных проектов, - отметил руководитель фракции «Единой России» в Госдуме Сергей Неверов. - В 2021-2022 годах на селе и в поселках городского типа будут построены новые современные школы, из них 19 — уже в следующем году. На эти цели из бюджета выделяется 2,7 миллиарда рублей 20 регионам».

Кроме того, партия обеспечила субсидирование работ по благоустройству в городах и сельской местности. На эти цели в следующем году в федеральном бюджете предусмотрено 34,65 миллиардов рублей. Это касается в том числе обновления общественного транспорта — в 2021 году городские агломерации получат порядка четырех миллиардов на закупку автобусов, троллейбусов и трамваев. Новый транспорт смогут закупить в Ульяновской, Белгородской, Екатеринбургской, Красноярской, Казанской, Омской и других городских агломерациях.

На следующей неделе Андрей Турчак и Сергей Неверов встретятся по теме финансирования приоритетных вопросов бюджета с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

«На ней мы подведем окончательные итоги нашей совместной работы, чтобы выйти на обсуждение на думской площадке и подготовить наши предложения в качестве поправок к документу», — резюмировал Андрей Турчак.