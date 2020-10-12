Российские коммунальные системы предупреждают об участившихся случаях мошенничества Фото: Мария ЛЕНЦ

С начала осени в российских городах увеличились случаи мошенничества. Об этом граждан предупредили в РКС ("Российские коммунальные системы").

Обманных схем несколько. По одной из них недобросовестные компании раскладывают в почтовые ящики объявления. Причем внешне они напоминают официальные квитанции. Так злоумышленники убеждают жителей купить дорогостоящее оборудование.

Есть и другая схема. Мошенники представляются сотрудниками водоканала и навязывают гражданам различные услуги. например, установку дополнительных фильтров на воду. Также злоумышленники под видом сотрудников компании могут входить в квартиры и совершать кражи имущества.

РКС составили список рекомендаций, которые помогут не попасться на удочку мошенникам. Во-первых, у сотрудников водоканала нужно всегда спрашивать удостоверение. Во-вторых стоит узнать дату очередной поверки своего счетчика. Это можно посмотреть на официальном сайте водоканала.

И самое важное правило - не пускать в квартиру незнакомых, даже даже если они представляются специалистами водоканала, ЖЭКа или энергосбыта. Все вопросы, связанные с коммунальными услугами можно обсудить через приоткрытую дверь. Сотрудники водоканала не проверяют, есть ли течь в квартире. Именно такой уловкой мошенники часто пользуются, чтобы попасть в ваш дом.

Также мошенников выдает то, что они предлагает устанавливать дополнительные фильтры очистки воды. Сотрудники водоканала этого делать не будут.