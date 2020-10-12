Нобелевскую премию по экономике присудили за схемы аукциона по продаже госимущества

Пол Милгром и Роберт Уилсон получили премию с формулировкой «за усовершенствование теории аукционов и изобретение форматов аукционов» Фото: REUTERS

Нобель по экономике, который вообще-то к изобретателю динамита никакого отношения не имеет и официально называется премией госбанка Швеции по экономическим наукам, присудили двум американским ученым. Пол Милгром и Роберт Уилсон получили премию с формулировкой «за усовершенствование теории аукционов и изобретение форматов аукционов».

Казалось бы, чего тут сложного, кто предложил большую цену, тот и купил предмет торгов. Но это справедливо для аукциона, например, по продаже предметов искусства. Вот картина — торгуйтесь. А как определить справедливую цену за нефтяное месторождение? Есть ведь только ориентировочные данные о том, сколько там сырья. А уж за сколько можно будет потом продать добытую нефть — вообще никто не знает.

Милгром и Уилсон как раз и изучали, как ведут себя участники торгов в зависимости от их предмета и условий.

Роберт Уилсон приводил в своих лекциях такой пример. Есть банка с монетами одного номинала. Сколько их никто не знает — то есть кто бы ни купил на аукционе эту банку, ее стоимость для любого нового хозяина будет одинаковой. Правда, если только покупатель не заплатит за банку больше, чем стоят вместе все монеты внутри. Эту ситуацию Уилсон назвал проклятием победителя.

Пол Милгром же доказал, что чем больше участники торгов знают об оценках товара и планах друг друга, тем большую сумму получит в итоге продавец.

Все это выглядит страшно далеким от жизни, но на основе своих работ Уилсон и Милгром составили новые форматы аукционов, которые подходили для продавца, который заинтересован не только собственной прибылью, но и общественной выгодой. То есть государству, которое передает в частные руки некий ресурс. В 1994 году в США использовали предложенный учеными формат для аукциона по продажи прав операторам связи на отдельные радиочастоты.

- Покупая что-либо в интернете, мы зачастую сталкиваемся с аукционными механизмами. Так, если спрос на товар высокий, некоторые продавцы предлагают купить его с некой премией – за более высокую цену. Наглядный пример – недавно введенная аукционная продажа популярных автомобильных номеров, - объяснил «КП» заведующий кафедрой фондовых рынков и финансового инжиниринга факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Константин Корищенко. - Сегодня практически почти все товары, которые есть в торговом обороте, проходят процесс стандартизации, а значит - могут являться предметом торговли в так называемых маркетплейсах. E-commerce развивается стремительно, и это глобальный процесс, поэтому конвертация высокого спроса в более высокую цену через аукционный формат будет набирать обороты. Совершенствование аукционных механизмов – ярко выраженный глобальный тренд и в развитии финансовых рынков, и в сегменте e-commerce, и в госзакупках, которые тоже выстроены как многоуровневая система аукционов. Это глобальная технология и веление времени, поэтому для России развитие данных процессов является такой же насущной задачей, как и для любой другой страны.

Кстати, Пол Милгром уже знает, что чувствуют лауреаты Нобелевки. В 1996 году премию присудили американскому экономисту Уильяму Викри — объявление сделали за 3 дня до смерти Викри. Традиционную лекцию лауреата отменять не стали. Ее прочитал именно Пол Милгром.