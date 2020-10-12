На экране смартфона коронавирус "живет" 28 дней, а на хлопке - две недели

Вирус чрезвычайно устойчив и держится в течение 28 дней на гладких поверхностях, таких как стекло экранов мобильных телефонов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На днях сотрудники Государственного объединения научных и прикладных исследований Австралии опубликовали данные экспериментов, демонстрирующие сроки «выживания» вируса SARS-CoV 2 на различных поверхностях. Оказалось, коронавирус «любит» невысокие температуры и гладкие поверхности. Чем выше температура окружающей среды и чем более пористая поверхность, тем меньше шансов у вируса на то, чтобы оставаться активным.

Исследователи из Австралии выяснили, что при 20 градусах, вирус был чрезвычайно устойчив и держался в течение 28 дней на гладких поверхностях, таких как стекло экранов мобильных телефонов и пластиковые карты. При этом на хлопке коронавирус оставался активным 14 дней при 20 градусах по Цельсию и 16 часов — в 40-градусную жару.

Параллельно с исследованиями австралийских ученых специалисты из Университета префектуры Киото в Японии изучили, сколько коронавирус может «жить» на коже человека. Оказалось, что эта цифра превышает 9 часов. Исследование опубликовано в журнале Clinical Infectious Diseases.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Вирусолог Александр Лукашев:

Это исследование не повод для паранойи!

Какую практическую пользу мы должны извлечь из этих эеспериментов? За комментарием «КП» обратилась к директору Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний имени Е.И. Марциновского Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, доктору медицинских наук, ученому – медику, вирусологу Александру Лукашеву.

- В исследовании ученых из Австралии важно то, что они работали действительно с живым инфекционным вирусом (а не с его «обломками», остатками РНК, - прим. ред.). Но стоит заметить, что в исследовании вирус наносился на поверхности в виде капли из специально подобранной среды, напоминающей выделения человека, то есть SARS-CoV-2 изучался в такой среде, что повышает его стабильность, - говорит вирусолог Александр Лукашев. – Я бы сказал, что это исследование добавляет неопределенности к нашему пониманию коронавируса, поскольку есть другие исследования, в которых живой коронавирус не был обнаружен ни на одной из поверхностей в домах инфицированных COVID-19.

Австралийские ученые изучали вирус в объемах, сопоставимых с размером обычной капли, в то время как микроскопические капли, которые вылетают у нас изо рта при разговоре, при кашле, имеют в тысячи раз меньший объем.

- Поэтому говорить о том, что представленные австралийскими учеными результаты будут в полной мере относиться к вирусу, распространяющемуся в нормальном режиме, нельзя, - заключает вирусолог Александр Лукашев.

Сколько вирусов в “заражающей дозе”

Как отмечает эксперт, данные австралийских ученых соотносимы с ситуацией, когда человек покашлял или чихнул в руку, а потом взялся за дверную ручку. При таком развитии событий, вирус действительно способен «выживать» сравнительно долго. Другая ситуация будет, если кто-то покашлял в помещении, или если вы прошли мимо чихающего человека на улице.

- Важно понимать, что для того, чтобы человек заболел, никогда не достаточно одной «штуки» вируса. Есть понятие заражающей дозы, для COVID-19 она точно не известна, но, скажем, для вируса гриппа это от одной тысячи до десяти тысяч живых вирусов, - поясняет вирусолог Александр Лукашев. – Поэтому, если где-то остается инфекционный вирус, это вовсе не значит, что эта поверхность заразна, потому что дальше будет идти разбавление вируса.

С поверхности только небольшая часть попадет на руку человека. Дальше с руки еще небольшая часть вируса переносится на слизистую, следовательно, количество активных доз будет еще меньше.

- Поэтому данные о сроках активности вируса на поверхностях – не повод для паранойи. Это только еще одно подтверждение того, что нужно мыть руки или пользоваться антисептиком после того, как вы брались за дверные ручки и поручни в метро, но повода гладить одежду, стерилизовать обувь и пакеты с молоком из магазина все равно нет, - напоминает вирусолог.

Кишечный вирус более живучий, чем SARS-CoV 2

Что касается «выживания» вируса на коже, то принцип тут схожий, говорит эксперт. Мы автоматически трогаем лицо руками по несколько раз в час, поэтому правило чистых рук главное и в этом случае, и не столь важно, сколько вирус способен оставаться активным на коже человека.

- Можно ли назвать коронавирус живучим? Я бы так не сказал, - говорит вирусолог Александр Лукашев. – Живучим можно назвать тот вирус, который выдерживает температуру в 100 градусов, то есть не убивается даже кипячением. SARS-CoV-2 более живучий, чем грипп, но менее живучий, чем кишечные вирусы, которые выдерживают высыхание, например. Есть вирусы, которые могут разноситься ветром на несколько километров. В сравнении с ними коронавирус назвать особенно живучим никак нельзя.

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