Паспорт России стало получить еще проще

Если раньше на получение гражданства могли претендовать лишь те, кто легально жил и трудился в России более 5 лет, то теперь ждать этот срок будут не все Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Новые поправки в закон о гражданстве России, как считают эксперты, могут поддержать стремление к переезду из-за границы 25 миллионов русских, которые остались за пределами России при разделе СССР, и еще порядка 10 миллионов граждан разных национальностей. Что же изменилось в законе?

ИМЕТЬ СЫНА ИЛИ ДОЧЬ С ПАСПОРТОМ РФ

Если раньше на получение гражданства могли претендовать лишь те, кто легально жил и трудился в России более 5 лет, то теперь ждать этот срок будут не все.

Если 18-летние дети или родители уже имеют гражданство России, то претенденту можно подавать документы уже через 1 год работы в стране. Но этот год надо прожить по виду на жительство без нарушений и судимостей.

Или завести новую семью в России. Эта лазейка может понравиться российским матерям-одиночкам. Если раньше, чтобы получить российское гражданство, иностранцу нужно было прожить в официальном браке с гражданкой России, которая имеет постоянную регистрацию не менее 3 лет, то теперь достаточно иметь с ней общего ребенка.

СУДИМЫЕ НЕ ПРОЙДУТ

Чтобы отсечь ранее судимых мигрантов или (не дай бог) террористов с Ближнего Востока, всех иностранцев при получении гражданства обяжут проходить дактилоскопию. Отпечатки пальцев будут сверять по международным и российским базам и только после этого принимать решение о выдаче российского паспорта. Полномочиями по проведению такой регистрации уже наделены все подразделения МВД России.

Важно отметить, что упрощено также получение гражданства для граждан Белоруссии, Украины, Молдовы и Казахстана, которые являются носителями русского языка.

НА РЕШЕНИЕ - 3 МЕСЯЦА

Если решение о выдаче гражданства в общем порядке принимает Президент России в течение года, то решение о выдаче российского гражданства в упрощенном порядке - органы МВД России.

Рассмотрение документов по новым упрощенным требованиям в полиции будет занимать не более 3 месяцев.