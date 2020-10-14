Анфиса Чехова прижалась мокрой грудью к стеклянной двери и взорвала Инстаграм

Анфиса Чехова отдыхает в Сочи. Фото: Инстаграм.

Анфиса Чехова отдыхает в Сочи: телеведущая расположилась в санатории «Южное взморье». В море Анфиса не купается - водичка, по ее словам, уже холодновата. А вот в бассейне плавает с большим удовольствием. Особенно Чеховой нравится проводить время в спа-центре: хамам и сауна – ее любимое место. Именно оттуда телеведущая поделилась очередным горячим снимком, собравшим десятки тысяч «лайков».

Анфиса сделала простой, но эффектный кадр: она прижалась своим пышным бюстом к запотевшей стеклянной двери хамама. Поклонники высоко оценили соблазнительные формы телеведущей, прорисовавшиеся сквозь запотевшее стекло.

- Открываю новый он-лайн курс: «Как красиво снять себя в хамаме». Кто со мной? – кокетливо спросила Чехова у подписчиков.

«Фото просто огонь, я бы не удержался на месте фотографа», «Анфи, ты секси», «Богиня», «Шикарная как всегда», - в ответ рассыпались в комплиментах фолловеры.

Кроме эротичной фотосессии в спа Анфиса уже успела сделать традиционное фото в купальнике на фоне живописной сочинской природы. Опубликовав снимок в Инстаграме, Чехова немало повеселила поклонников своей подписью к нему.

- Пошла с козырей, выкладываю сразу фото в купальнике. Кто не лайкнет, у того 7 лет не будет хорошего секса, - пошутила она.

«Лайкну, у меня его нет уже 9 лет, вдруг появится», «А если лайкнуть несколько раз, быстрее пойдет процесс?», «Анфиса, как прошли твои семь лет?», - резвятся подписчики в комментариях. «Как один день», - ответила им телеведущая.

Поклонники как всегда интересуются: что бы такого съесть и выпить, чтобы поддерживать фигуру в тонусе, как Чехова. Телеведущая всю жизнь страда от лишнего веса, одно время она весила почти 90 килограммов. Чехова сидела на разных диетах, но все было безуспешно. Пока она не побывала на Бали, где увлеклась йогой. Йога месте с правильно подобранным пищевым рационом позволили ей сбросить 25 килограммов. Анфиса исключила из своего питания три продукта, которые, как оказалось, мешали ей стать стройной.

- Я не решала начать худеть, - рассказывала телеведущая. - Просто похудела, когда начала активно прорабатывать свою психологию. Отказалась от мяса, дрожжей и сахара в целях оздоровления и занялась йогой.