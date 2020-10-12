Мария Миронова и Анатолий Белый теперь вместе: стартовали съемки новой комедии от Сергея Светлакова

В фильме бывший участник команды КВН «Уральские пельмени» собрал целую россыпь звезд российского кино. Фото: IVI

Масочный режим и легкие ограничения в столице никто не отменял. Поэтому кинопроизводители пользуются ситуацией, пока есть время. Так, продюсер и комик Сергей Светлаков запустил в коронавирусной Москве съемки романтической комедии «Love». В фильме бывший участник команды КВН «Уральские пельмени» собрал целую россыпь звезд российского кино — все они перемешаются в борьбе за высокие чувства.

- Это романтическая комедия со своей дерзостью и, как мы думаем, без лишних «мимимишек», - подчеркивает Светлаков. - Надеюсь, мы донесем до зрителей очень чувственную историю, где есть и слезы, и смех. Это будет новельная история. У нас большое количество звезд, надеюсь, все получится в рамках намеченного и фильм выйдет в преддверии Дня всех влюбленных.

Фото: IVI

Если в прежних проектах, продюсированных Сергеем, фигурировали звезды ТНТ и некоторые артисты эстрады — «Выпускной», «Джунгли», «Жених» — то в ромком “Love” удалось завлечь звезд первого эшелона российского кино: Анатолия Белого, Марию Миронову, Ксению Собчак, Яна Цапника, Сабину Ахмедову и многих других. Юрий Стоянов и сыграет, и исполнит песню собственного производства в картине.

Фото: IVI

Love — название отеля, в котором существует вселенная персонажей комедии. Все они — разношерстная публика, люди разных профессий, национальностей, социальных слоев, взглядов на жизнь и личные отношения, даже различной сексуальной ориентации. Гостиница оказывается местом, где встреча выпускников Автодора в ресторане перерастает в нечто большее почти для каждого из них. В частности, Мария Миронова и Анатолий Белый снова сыграют в любовь, как в сериале «Садовое кольцо» 2016 года.

Фото: IVI

Композиция фильма — альманах, это собрание нескольких новелл. Стилистически, как считает Светлаков, проект будет отсылать зрителей к картинам «Реальная любовь» (2003) Ричарда Кертиса и «Четыре комнаты» (1995) Квентина Тарантино, Роберта Родригеса и других режиссеров.

Фото: IVI

- Название - это некая аллегория: очень много разнообразных ситуаций, разновидностей любви, и все, что нас в жизни окружает, происходит и в нашем отеле, - интригует продюсер.

Фото: IVI

Съемки стартовали в Москве в известном кафе «Чайковский» у выхода из метро Маяковская. Сам Светлаков выступил соавтором сценария, а снимет комедию Игорь Твердохлебов — режиссер проектов «Мажор», «След», «Пятая стража», «Территория». Еще одним продюсером фильма стал давний соратник и коллега Светлакова по каналу СТС Александр Незлобин.

Фото: IVI

Премьера ромкома Сергея Светлакова намечена на 11 февраля 2021 года — аккурат ко столь почитаемому в России Дню Святого Валентина.