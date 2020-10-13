Последние новости о конфликте в Нагорном Карабахе на 13 октября 2020: что происходит на границе Армении и Азербайджана

Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в нарушении перемирия Фото: REUTERS

Иногда начинает казаться, что конфликт в Нагорном Карабахе понемногу начинает утихать. Воздушные бои уже значительно исчерпали парк беспилотной авиации. Наступил 17-й день упорного противостояния.

ВЫЖИВШИМ ОБЕЩАЮТ РАЙ

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выступил в своем Твиттере с короткой, но пламенной речью.

"Мы построим на освобожденных от оккупации землях города, превратим эти места в рай. Эти земли оживут, туда вернутся жизнь, детские улыбки. Граждане Азербайджана будут достойно жить на этих землях", - заявил он.

"Город Гянджа был подвергнут бомбардировке, против гражданских лиц совершено ужасное преступление. Это – очередное проявление проводимой руководством Армении фашистской политики", - пишет далее Алиев.

Минобороны Азербайджана также публикует кадры освобождения села Сулейманлы, и хвалится уставным порядком на военных вещевых складах. Еще заявляет, что заявление Армении о сбитом штурмовике Су-24 азербайджанских ВВС - дезинформация.

- Азербайджан придерживается требований перемирия, а потому боевая авиация не задействуется, - парирует военное ведомство заявления армянских военных.

СБИТ ШТУРМОВИК Су-25

Диаметрально противоположные заявления звучат на сайте Минобороны Армении. Есть даже какие-то видеокадры падающих с неба обломков.

"Азербайджанские ВВС эксплуатируют истребители Су-25 вдоль границы при воздушной поддержке истребителей F-16 ВВС Турции. Подразделения ПВО Армии обороны Арцаха сбили в северо-восточном направлении один штурмовик Су-25", - заявляет официальный представитель Минобороны Армении Шушан Степанян.

Глава непризнанной Республики Нагорный Карабах Араик Арутюнян публикует на своей странице в сети список погибших военнослужащих, рассказывает о своем погибшем друге-предпринимателе.

Сайт армянского военного ведомства Армении также попросил международные СМИ не освещать события в зоне военного конфликта в прямом эфире с передовой, так как это раскрывает позиции подразделений.

ЖУРНАЛИСТАМ УГРОЖАЮТ

На российского блогера Семена Пегова, который ведет свои репортажи с передовой, прокуратура Азербайджана решила возбудить уголовное дело.

- Ну и что, впервой что ли, - прокомментировал это событие широко известный на Украине Пегов, который там заслужил звание "сепаратиста".

Следственный комитет России решил провести проверку в отношении военного эксперта Садата Гулиева, который пожелал смерти российскому блогеру.

В общем, война постепенно переходит в разборки между политиками и журналистами, а еще в сбор средств. Минобороны Азербайджана заявило об открытии дополнительных счетов в Фонде помощи Вооруженным силам в Международном банке в турецких лирах и британских фунтах стерлингов. Это сообщение появилось после того, как американская телезвезда Ким Кардашьян перечислила Армении миллион долларов, а общая сумма пожертвований, которые пришли во Всеармянский фонд "Айастан" для помощи Карабаху перевалила за 100 миллионов долларов.

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