Вдова Николая Караченцова объяснила, почему заслуживает пенсию в 150 тысяч рублей

Людмила Поргина с мужем. Фото: Нина ЦВЕТКОВА

Имя вдовы Николая Караченцова опять на слуху. Который день не утихают бурные дебаты вокруг предложения художника Никаса Сафронова назначить Людмиле Поргиной пенсию в размере 150 тысяч рублей.

Вдова Николая Караченцова одобрила идею Никаса Сафронова назначить ей солидную пенсию. "150 тысяч - это нормально! С такой пенсией можно было бы выделить себе средства на поездку в Турцию. Или поехать в Париж, купив самый дешевый билет на самолет и забронировав бюджетную гостиницу. Я не позволяю себе шиковать, покупать бриллианты. Это все в прошлом", - вздыхает Людмила Поргина.

По словам артистки, не в бриллиантах счастье. "Счастье - в любви, работе. Я сильный человек. Отказалась от работы в театре, чтобы нести Колю на руках. Это нормально. В этом и есть смысл жизни - помогать родному тебе человеку", - цитирует ее Собеседник.Ru.

Она по сей день говорит о Николае Петровиче с трепетом и огромной любовью. "Коля подарил мне сына и вообще счастье бытия. Только не думайте, что я совершила подвиг. Это служение любимому мужу. Это любовь!", - добавила знаменитость.

Она напомнила, что всю свою молодость и зрелые годы пахала с утра до ночи - играла на утренниках, вечером - на взрослых спектаклях, пела и танцевала. "У меня был очень большой репертуар. Я объехала с гастролями всю страну! Не была дома по два месяца!", - перечисляет Поргина свои заслуги.

Напомним, ранее Никас Сафронов, говоря о вдове Караченцова, назвал ее прекрасной актрисой. "Она снялась в десятке фильмов, много играла в театре, радовала зрителей. Из театра ушла только для того, чтобы быть рядом с мужем, который так до конца и не восстановился после страшной аварии", - напомнил художник.

По его мнению, артистка пожертвовала собой ради любви. "Вполне вероятно, что она смогла бы сделать другую карьеру, но отдала себя в жертву таланту своему мужу. И это можно только приветствовать. Она была преданной женой великого актера. Держала его на плаву долгие годы. Караченцов тяжело болел, но она была рядом", - констатировал Сафронов.

А завистникам он посоветовал хотя бы пару лет провести рядом с тяжело больным человеком. "Лечить его, возить по врачам, заниматься с ним, поддерживать его, помогать и при этом самой не унывать. Причем все это в круглосуточном режиме. Я не думаю, что после этого кто-то хоть одно негативное слово скажет в адрес Люды", - уверен Никас.

А на вопрос светских хроникеров, какую бы он назначил ей пенсию, если бы это было в его компетенции, ответил: "150 тысяч. Не меньше. Она этого заслуживает".