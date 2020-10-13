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Джазмен-культурист Вадим Эйленкриг рассказал о двух детях-близнецах, а Юрий Башмет пообещал приехать на закрытие фестиваля

Корреспондент kp.ru передает из Ярославля, где продолжается Международный фестиваль Юрия Башмета
Сергей СЕЛЕДКИНСергей СЕЛЕДКИН
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Дирижёр Юрий Башмет.

Дирижёр Юрий Башмет.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Фестиваль Юрия Башмета в Ярославле несет потери, но не сдается. Диагноз "ковид-19" подтвердился у дирижера Дениса Власенко. А ведь 12 октября на концерте "Джаз в моем сердце" Власенко должен был выступать на ярославской сцене вместе с оркестром "Новая Россия" и трубачом Вадимом Эйленкригом. Вместо Власенко снова дирижировал Фредди Кадена, честь ему, хвала и осанна богатырскому здоровью.

Красавец-джазмен Вадим Эйленкриг носил за кулисами синюю маску, а на сцене перед выступлением демонстративно обработал микрофон из пульверизатора. Недавно Вадим разбил сердце поклонницам: 49-летний музыкант, всегда называвший своей женой трубу (сделанную по спецзаказу в Америке), вдруг женился не на трубе, да еще и обзавелся детьми-близнецами.

- Ни на что не хватает времени, - пожаловался Вадим журналистам, - ни на спортзал, ни на репетиции.

Джазмен Вадим Эйленкриг.

Джазмен Вадим Эйленкриг.

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Понятное дело, харизматичный Эйленкриг приврал: на сцене он по-прежнему выглядел, как культурист, а исполнял произведения, особенно Аранхуэсский концерт Родриго и своего любимого Эдуарда Артемьева - "Свой среди чужих, чужой среди своих", - изумительно.

Не меньшее впечатление безупречным исполнением и высокими нотами произвел молодой саксофонист Константин Сафьянов, которого Эйленкриг в последнее время возит с собой на концерты.

Изюм концерта состоял в том, что джазовые музыканты выступали вместе с оркестром "Новая Россия". Как известно, соединять джазовых и академических музыкантов - не всем дано. Как пошутил Эйленкриг, академические относятся к джазовым презрительно, считая, что в джаз пошли неумехи. В свою очередь джазисты презирают скучноватых "академиков" за отсутсвие широты взглядов. Смешивать два эти ремесла рискуют единицы, из них - открытый всему новому Башмет. На летнем концерте в Клину маэстро сам с удовольствием "дал джазу" на альте.

Удивительно, что небольшой прокол у "академиков" случился не на джазе, а на отработанном веками "Болеро" Равеля (недавно под эту музыку выступала на чемпинате России фигуристка Камилла Валиева).

Приглашенный саксофонист, исполнявший с оркестром "Новая Россия" "Болеро" - в сольных партиях изобразил нечто настолько трудноузнаваемое, что контрабасы переглянулись, критики закашляли в кулачок, а дирижер Фредди Кадена повел себя как олимпиец. Услышав не те звуки - он и бровью не пошевелил, сделав лицо, как будто так и надо. В итоге зал "Миллениум" разразился криками "Браво".

Что случилось с саксофонистом - залипли клапаны или страшно переволновался - мы не поняли, и никто не понял, зато уже позже, во время ужина в ресторане, музыканты "Новой России" встретили Фредди бурными овациями.

13 октября в Ярославле состоится закрытие фестиваля. Звучат довольно громкие слухи, что на финал приедет оправившийся от недуга Юрий Башмет и единственная не подтвердившая заболевание иностранка: немецкая скрипачка корейского происхождения Е Юн Чой. Ждем с нетерпением.

КультураКультура: музыка

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