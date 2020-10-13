Украина вводит санкции против Никарагуа из-за российского Крыма

В Никарагуа не только признают Крым российским, но и объявили об открытии в Симферополе своего почетного консульства. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украина готовится ввести секторальные экономические санкции против Никарагуа. И это только начало. Затем, вероятно, последует десантная операция военно-морских сил Украины по высадке на побережье центральноамериканской страны, с водружением над её столицей, Манагуа, жовто-блакитного флага с трезубцем.

А всё потому, что Никарагуа не только признаёт российский Крым, но и объявила об открытии в Симферополе своего почетного консульства.

Работы у него будет предостаточно: по данным западных СМИ, на феодосийских верфях по заказу Никарагуа могут быть построены малые боевые корабли для её ВМФ. Страна омывается сразу двумя океанами: Атлантическим и Тихим, под боком — маршруты морских перевозок кокаина из Южной Америки, вот юркие российские катера как раз и пригодятся для борьбы с международным наркотрафиком.

Но Украина не была бы Украиной, если бы не устроила истерику в своём стиле. «Секторальные экономические санкции», которые Киев грозится принять, ожидаются просто убийственными. Так, экспорт товаров из Никарагуа на Украину за 2018 год — $2 млн. Для сравнения, экспорт в соседние США — в тысячи раз больше: целых $3 млрд.! Даже если Киев прервёт абсолютно все экономические отношения с Манагуа, с такими объёмами торговли это всё равно, что латиноамериканскому броненосцу — дробина.

Самое печальное (для Украины) это то, что Запад, на словах обещающий «защищать украинскую демократию до последнего солдата НАТО», в реальности помогать не спешит. Хотя нет, пожалуйста: если вам нужны деньги — вот кредиты от МВФ, правда, с кабальными условиями, включая требования сократить субсидии на социалку и облегчить приватизацию стратегических отраслей для уважаемых зарубежных инвесторов.

А почетное консульство Никарагуа в Крыму — атлантических партнёров не волнует. Притом, что оно открыто ещё в конце августа (и только сейчас, благодаря новостям о киевских санкциях, о нём узнали). Тот же госсекретарь США мог бы попытаться уладить вопрос одним звонком в Манагуа. Ведь стоит хотя бы пригрозить никарагуанцам таможенными пошлинами (ещё раз — $3 млрд. экспорта в США за 2018 в год) — и латиноамериканские парни, пожалуй, задумаются, а надо ли ссориться с главным внешнеторговым партнёром ради никарагуанского флага в Симферополе.

На Штатам это не надо. И не потому, что они так любят Москву или не любят Киев. А потому, что избиратель и Трампа, и Байдена с трудом найдёт эту самую Украину на карте мира. Да и вообще: раздавать обещания — одно, а реально поступаться своими интересами «для спасения демократии в бывшем СССР» — совершенно другое.

Вот и остаётся украинским чиновникам лишь устраивать истерики и вводить новые, комические санкции. Имитировать бурную деятельность и строчить победные рапорты о том, что всё это очень помогает.

А новая мировая политическая реальность, в которой Крым — общепризнанная часть России, стала ещё чётче.