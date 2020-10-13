Презентация iPhone 12 на Apple Event 13 октября 2020: прямая онлайн-трансляция

Ожидаются четыре устройства, которые войдут в линейку iPhone 12 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Во вторник, 13 октября 2020 года, компания Apple представит новый iPhone 12 на презентации Apple Event. Сайт kp.ru будет вести прямую-онлайн трансляцию события. Начало запланировано на 20:00 по московскому времени.

Предполагается, что на мероприятии впервые с 2017 года будет представлен совершенно новый дизайн смартфона. Также ожидается оснащение нового iPhone технологией 5G.

Обычно компания Apple презентует свои новинки в сентябре, а уже через пару недель запускает продажи. В 2020 году из-за пандемии коронавируса презентацию iPhone пришлось перенести на октябрь.

Сайт KP.ru сообщал, что 15 сентября компания представила только часы Apple шестого поколения, новый iPad Air, наушники AirPods Studio и новое приложение для поиска потерянных вещей AirTags.

Apple Event 13 октября станет "самой значимой презентацией iPhone за последние несколько лет", заявила телеканалу CNBC аналитик Morgan Stanley Кэти Хьюберти.

Ожидается, что новый iPhone 12 будет представлен сразу в четырёх вариантах: с дисплеями разных размеров и разной цены.