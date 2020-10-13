Навального могли отравить через шприц, не оставляющий следов. Такие делают в фирме отца Марии Певчих

Политик Алексей Навальный. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Тайна вокруг отравления блогера Алексея Навального до сих пор не разгадана. В деле гремит ранее засекреченная сотрудница ФБК Мария Певчих. Дамочка роскошно живет в Британии и, оказывается, всегда руководила отделом расследований в фонде Навального. Но почему-то раньше про нее почти никто не слышал.

Теперь выяснилось, что отец Марии Константин Эдуардович Певчих значится владельцем компании с патентом «системы интрадермальной доставки вакцин» SKINPORT. Эта система, как следует из патентного описания представляет собой «одноразовую насадку на типовой шприц со встроенной микроструктурой полых кремниевых микроигл», которая «повышает продуктивность процедуры и не требует специальных навыков медработника». Далее в патенте указано, что «эффективность использования такой технологии для вакцинации проверена клиническими испытаниями».

Мария Певчих. Фото: instagram.com/alburov

То есть, фактически ее отец разработал безболезненный укол, не оставляющий следов и незаметный для пациента, который могут ставить не медицинские работники.

- Певчих не могла не быть замешана, - сказал «КП» телеведущий Владимир Соловьев. - Было отравление, не было отравления, что произошло? Но во всей истории Певчих не просто замешана, Певчих еще и скрывается, как я понимаю, от российского следствия. И не хочет отвечать на вопросы. Но зато мы же понимаем, что человек, который притворяется тайным руководителем дела расследования ФБК, прилетает из Лондона в Томск только для того, чтобы погладить Навальному рубашки. Выяснилось, что в этом состояла ее обязанность. Но зато это дает достаточные основания, чтобы оказаться на самолете, летящем в Германию. Якобы везла улики — бутылку. Но заметьте, как тема улик и бутылки куда-то делась, особенно из западных СМИ. Так что вопросов больше, чем ответов. И уж к Певчих вопросов точно уж очень много.

Владимир Соловьев. Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

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