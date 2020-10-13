Лионель Месси стоит 100 миллионов евро. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Немецкий портал Transfermarkt.de, который специализируется на оценках трансферной стоимости футболистов, опубликовал список тех игроков, которые рекордно подешевели с начала 2020 года. На первом месте оказался бельгийский форвард мадридского "Реала" Эден Азар.

С 1 января его цена понизилась в два раза - до 60 миллионов евро. Футболист, который ранее играл за лондонский "Челси", не особо хорошо провел сезон в чемпионате Испании и потерял "привлекательность". А вот на второй позиции оказался форвард "Барселоны" Лионель Месси. Ему "скинули" аж 40 миллионов евро. И теперь его оценивают в 100 миллионов евро. Для Месси это солидное падение - так дешево он стоил летом 2012 года. Рекордная же трансферная цена на аргентинца, по данным портала, была с января по декабрь 2018 года и составляла 180 миллионов евро.

Третья позиция - за французский форвардом "Барсы" Антуаном Гризманном. Он потерял тоже 40 миллионов евро в своей трансферной цене и теперь стоит 80 миллионов. Именно такую сумму, по мнению экспертов сайта, нужно заплатить за переход в другую команду до окончания срока действия контракта.

В пятерке самых подешевевших оказался еще и полузащитник "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг - у него -32 миллиона евро и форвард "ПСЖ" Неймар. Бразилец упал в цене на такую же сумму.

Отметим, что подешевели и российские игроки. Так, больше всего потерял защитник ЦСКА Марио Фернандес. Его трансферную оценивают в 22 миллиона евро, что на 8 меньше, чем в начале года. 5 миллионов евро потерял Александр Головин из "Монако" и 4 - Артем Дзюба.