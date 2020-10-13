Основатель брендов «Довгань» и «Смак» нашелся в американской тюрьме

Бизнесмен Герман Лиллевяли. Фото: ru.wikipedia.org

В США задержан российский бизнесмен Герман Лиллевяли, который является основателем и совладельцем брендов «Довгань», «Смак», «Красная линия» и Cliven. В июне предпринимателя объявили в международный розыск по обвинению в мошенничестве и создании финансовой пирамиды.

По версии российского следствия, Лиллевяли обещал клиентам своих компаний оказание брокерских услуг, призывал их вложиться в акции таких гигантов как Apple или Nike, а фактически использовал все привлеченные средства в личных целях. По мнению экспертов, ему удалось похитить около 9 млрд. рублей.

Среди пострадавших от действий бизнесмена числят Никиту Михалкова, а также ряд топ-менеджеров «Русала». Об этом РБК сообщили источники, знакомые с ходом дела.

После задержания Лиллевяли иммиграционными властями США, суд постановил взыскать с него свыше $32 миллионов в пользу потерпевших клиентов. Власти России намерены добиваться экстрадиции предпринимателя, против которого заведено уголовное дело по статье 159 УК (мошенничество).

Дело осложняется тем, что Лиллевяли, имеющий российское гражданство, въехал в США в начале этого года как гражданин Эстонии. Собственно это и послужило причиной его задержания – не имея визы, он не мог легально оставаться в стране на срок более 90 дней.

Подробности о розыске через Интерпол были установлены уже после задержания бизнесмена иммиграционными властями США. Согласно имеющейся информации, Лиллевяли находится в тюрьме штата Флорида уже около месяца.