Ехали без масок: в московском метро и автобусах пассажиров оштрафовали почти на 480 млн рублей

Почти 100 тысяч пассажиров оштрафовали в транспорте Москвы из-за отсутствия масок и перчаток. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Москве в связи с увеличением количества заболевших коронавирусом активно контролируют соблюдение масочно-перчаточного режима. С мая по октябрь нарушителям в метро и автобусах выписали почти 480 млн рублей.

- Почти 100 тысяч пассажиров оштрафовали в транспорте Москвы из-за отсутствия масок и перчаток. Пассажиров оштрафовали на общую сумму - почти 480 млн рублей, - сказали "КП" в ГКУ "Организатор перевозок".

Люди не соблюдают масочно-перчаточный режим, входят в общественный транспорт без средств защиты. Нарушителей останавливают, составляют протокол на месте.

Ежедневно в городе проводят рейды на транспорте, а также в общественных местах массового скопления. Протоколы составляют на владельцев магазинов, салонов красоты, кинотеатров.

Самый большой штраф выписали ЦУМ - почти 1 млн рублей и владельцам футбольного клуба "Спартак" придется заплатить 300 тысяч рублей за проведение матча на стадионе "Открытие Арена", где 3 октября играли "Спартак" и "Зенит". Болельщики двух команд находились на стадионе без масок.

Проверку не прошел торговый центр "Охотный ряд", куда 12 октября пришли сотрудники Роспотребнадзора. Магазин возле Кремля могут закрыть на 90 суток за нарушения мер профилактики COVID-19 или выписать штраф до 500 тысяч рублей.