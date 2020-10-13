В лондонском аэропорту задержали пассажирку с колоссальной суммой наличных

Полицейские в терминале аэропорта Хитроу в Лондоне. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Полиция и таможенные службы лондонского аэропорта Хитроу задержали перед посадкой на рейс в Дубай 30-летнюю британку.

В сумках Тары Хэнлон находилась огромная сумма наличных, эквивалент британских фунтов стерлингов в долларах США которой составляет порядка 2,5 миллиона долларов.

Полиция подозревает, что женщина причастна к преступной группировке, занимающейся отмыванием денег.

- Это самая крупная конфискация наличных денег в 2020 году в нашем королевстве, - рассказал министр иммиграционного контроля и иммиграционных судов Великобритании. - Пограничные службы сработали отлично и пресекли возможность вывезти преступнице деньги за границу.

Сообщается, что одновременно с Хэнлон была задержана еще одна подозреваемая, 28-летняя женщина, но ее после допроса отпустили.

Таре Хэнлон уже предъявлено обвинение в отмывании денег и попытке незаконного вывоза их за границу. Она помещена под стражу и в начале ноября предстанет перед судом.