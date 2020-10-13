Павел Крашенинников: Наш экспресс идёт без остановок. Скорость ну очень высокая!

Павел Крашенинников Фото: Михаил ФРОЛОВ

- ...Павел Владимирович, приветствую. Сегодня горячий день у вас. Я вот посмотрел. Меня, знаете, что в вашей повестке удивило? Что вы сразу будете работать по всем фронтам - и проект закона о Госсовете, и о Конституционном суде, и о правительстве. Это для чего нужно, чтобы вот так в комплексе все это принимать?

- Да, но только я хочу чуть-чуть поправить. Закон о правительстве, о Конституционном суде и о прокуратуре. По Госсовету пока проект пока не внесен. Мы ожидаем его в ближайшее время. Он подготовлен, мы участвуем тоже очень активно.

- И все равно же... Почему сегодня - сразу три законопроекта?

- Александр, потому что, во-первых, они все подготовлены в одной, общей системе. Это - с одной стороны.

С другой, первоначально я лично хотел, конечно, чтобы мы по очереди их рассмотрели. Но ситуация с ковидом такая, что у нас и депутаты болеют, и в аппарате есть заболевшие. Поэтому решили все-таки сегодня, учитывая, что это темы близкие, - в один день рассмотреть. И дальше уже двигаться ко второму чтению.

- Это, значит, в первом чтении будут приняты три вот этих проекта закона?

- Да. Три важнейших проекта, которые вытекают из Конституции.

- Остановимся на том, который касается формирования правительства...

- ...А также - направлений его деятельности.

На мой взгляд, там самое важное, что и кандидатуры министров-силовиков - хоть их и будет назначать президент, проходят согласование в Совете Федерации.

Дальше у нас - Закон о Конституционном суде. (КС.) Там тоже меняются принципы формирования. Мы знаем, что из Конституции вытекает требование, предусматривающее новое количество судей - теперь их будет 11. Мы знаем, что добавились и их полномочия, предварительный нормативный контроль. В ряде случаев - по заявлению президента Конституционный суд может рассматривать даже законопроекты на соответствие Основному Закону.

- Интересно...

- Ну, и еще, в компетенции КС, будут вопросы, связанные с истолкованием международных договоров, соответствие этого истолкования нашей Конституции. Также это будет компетенция Конституционного суда. Здесь тоже эти все процедуры очень подробно излагаются. И я считаю, что тоже это очень важно.

- По прокуратуре...

- ...И здесь тоже важные изменения, особенно в назначении прокуроров.

Но и сам закон достаточно сильно обновляется.

- То есть вот и получается, что все три проекта Закона довольно крепко взаимосвязаны...

- Ну, в какой-то степени - да. Разумеется. Ну, вот, называется – «Закон о правительстве», а там, конечно, компетенции Совета Федерации, Государственной Думы, президента. «Закон о Конституционном суде» - там тоже есть вопросы, которые касаются и парламента, и субъектов федерации, и так далее. Это все мы будем предлагать сегодня для рассмотрения на Государственной Думе.

- И как же здесь вот не запутаться?

- Вы знаете, мы же начинали этим заниматься еще в январе. Собственно говоря, когда пошла проработка норм Конституции, мы предполагали, что какие-то нормы в неё уже могут не войти. И, конечно, мы на заседаниях Рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию, на подгруппах, говорили и держали в голове то, что обязательно появятся самостоятельные законодательные акты, вытекающие из Конституции.

И мы, как говорится, из этого экспресса никуда не выходили, ни в отпуск, никуда. Эта работа продолжалась. Она и сейчас продолжается. Потому что это еще не все законопроекты. Вот по Госсовету, о котором вы сказали, - все еще впереди.

- А правда, что какое-то совещание у вас секретное было по всем этим делам в Кремле?

- У нас совещания периодически проходят. Они никакие не секретные – нормальные, где различные вопросы, позиции сверяются. А потом - надо же эти нормы, извините за выражение, выписывать так, чтобы последствия были правовые, чтобы это было на русском языке. Это все, особенно процедурные вопросы, очень сложно.

- Вы сказали, что депутаты болеют, по возрасту некоторым не полагается сидеть в Думе. Как они участвуют в законотворческой деятельности? Вы же их не вычеркнули из процесса?

- Нет, конечно. Они участвуют. У нас сейчас основная часть заседаний думских комитетов дистанционно проходит. Конечно, мы с ними со всеми общаемся, с нашими коллегами. И сами можем в любой момент оказаться в этой ситуации. Поэтому у нас видеоконференц-связь. Просто общаемся вот так же, как сейчас с вами и с радиослушателями, в том числе по телефону, по скайпу и так далее. Сейчас техника позволяет все это делать. Другой вопрос, что здоровье надо беречь, и себя, и других, это очевидная история.

- И, конечно, нужны хорошие законы. Вы привели очень хороший образ – экспресс. Мы желаем нашему общему экспрессу и дальше высоких скоростей.

- Общему – да, потому что это всех касается. Спасибо.