Производители лекарства от коронавируса, названного Трампом «спасением», резко разбогатели

Свое быстрое восстановление Трамп связал с применением "чудодейственного препарата". Фото: REUTERS

После выздоровления от COVID-19 нынешний президент США Дональд Трамп рассказал в соцсетях о том, как и чем его лечили.

Свое быстрое восстановление он связал с применением якобы чудодейственного препарата, который назвал «коктейлем из антител».

Экспериментальное лекарство «Регенерон», принимавшееся американским президентом, действительно содержит синтетические антитела к коронавирусу.

Лечащий врач Трампа Шон Конли пояснил, что президенту ввели сыворотку из антител, выделенных из организмов людей, уже переболевших COVID-19. Суть лечения в том, что антитела проникают в очаг коронавируса и блокируют его. Таким образом, вирус дальше не распространяется, и восстановление организма проходит быстрее и легче.

Всемирная организация здравоохранения этот метод лечения еще не одобрила. Его пока могут тестировать только точечно, а не массово. Но Дональд Трамп не побоялся экспериментов и рискнул.

Биотехнологическая компания, которая занимается разработкой «Регенерона», тоже, как и Дональд Трамп, чувствует себя после такой рекламы, хорошо. Ее акции буквально за несколько дней подскочили в цене.

Комиссия по ценным бумагам и биржам опубликовала данные, согласно которым руководство компании заработало на продаже акций более $1000000 только в октябре.

В компании отрицают влияние на цену акций заявления Трампа и настаивают, что повышение капитализации было заранее спланировано.

- Сделки проводились в соответствии с заранее установленными торговыми планами, - пояснил представитель компании-производителя «Регенерона».