Ветеран покончила с собой и обвинила в своей смерти сиделку

Рядом с телом ветерана была обнаружена предсмертная записка. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В полицию обратилась социальный работник одного из московских центров организации социального обслуживания граждан Мария В.* Женщина приехала навестить ветерана, 92-летнюю Тамару С.*, в ее квартиру на Борисовском проезде. Открыла дверь запасными ключами, прошла внутрь и окликнула пенсионерку, однако ответа не последовало.

Соцработник забеспокоилась и стала осматривать квартиру. В ванной комнате Мария обнаружила пожилую женщину мертвой. Рядом с телом ветерана была странная предсмертная записка. Женщина сразу позвонила в полицию и скорую помощь, но прибывшие на место происшествия медики уже ничем не могли помочь пенсионерки и констатировали ее смерть.

«В ванной комнате был обнаружен труп 92-летней Тамары С.* Рядом с телом лежала предсмертная записка, в которой Тамара обвинила свою сиделку Ирину К.* в доведении ее до самоубийства. Под текстом стояла дата и подпись скончавшейся женщины», - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

Об обстоятельствах произошедшего сразу было сообщено в Следственный комитет и прокуратуру города Москвы. В ходе разбирательств, оперативники установили ту самую сиделку, о которой написала пенсионерка в записке - ей оказалась 38-летняя уроженка Воронежской области Ирина К.* Выяснилось, что Ирина по договору с центром организации социального обслуживания ранее оказывала уход за скончавшейся женщиной.

Сейчас следователи работают с Ириной и устанавливают, что же случилось между ней и 92-летней Тамарой С.*. Оперативникам предстоит собрать всю информацию о происшествии, опросить других сотрудников социального центра, а также соседей погибшей женщины. Возможно, кто-то из окружавших женщину людей ранее мог слышать жалобы пенсионерки, либо крики и ссоры доносящиеся из-за стены. Все это может помочь следствию установить причастность сиделки к гибели пожилой женщины.

* - имена изменены.