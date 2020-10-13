Умерший от лейкемии школьник станет святым покровителем интернета

Карло Акутис умер в 2006 году от лейкемии. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Италии состоялась церемония беатификации – причисления умершего к лику блаженных в католицизме.

Первым святым XXI века в католической церкви станет 15-летний школьник из Милана Карло Акутис, который умер в 2006 году от лейкемии.

Церемония беатификации в католицизме предшествует канонизации – причислению умершего к лику святых.

По мнению церкви, основной заслугой школьника является распространение через интернет католических догм. В народе Акутиса уже окрестили «Покровителем интернета».

Во время жизни школьник оказывал католическим организациям помощь в запуске сайтов, а также распространял видео различных чудес.

После кончины 15-летнего школьника окрестили «Покровителем интернета». Фото: GLOBAL LOOK PRESS

По мнению Ватикана, уже после смерти, в 2013 году, Акутис «ходатайствовал на небесах» и помог подростку из Бразилии вылечиться от редкой и смертельно опасной болезни поджелудочной железы.

Будущий святой родился в 1991 году в семье итальянских иммигрантов в Великобритании. Через некоторое время родители мальчика переехали в Милан, где Карло и прожил недолгую жизнь, с раннего возраста занимаясь программированием и отдавая свободное время помощи нуждающимся, а заработанные средства – на благотворительность.