Дэн Браун: Роберт Лэнгдон обязательно приедет в Россию

Писатель, автор бестселлеров Дэн Браун. Фото: EAST NEWS

Начиная с 2004 года, несколько лет подряд вся Москва ездила в метро в обнимку с «Кодом да Винчи» Дэна Брауна — это несмотря на вес книги!

С тех пор книги Дэна Брауна вошли практически в каждый дом. Они переведены почти на 60 языков мира. Тираж только «Кода да Винчи» перевалил за 200 млн. экземпляров.

Его романы о профессоре Роберте Лэнгдоне — гремучая смесь детектива и триллера, приправленная историческими и культурологическими фактами — сводили людей с ума. Книги затрагивали темы, о которых раньше старались не говорить: отношения Иисуса Христа и Марии Магдалины, тайны Ватикана, заговоры тайных обществ, проблемы перенаселения планеты и информационной безопасности.

Том Хэнкс в роли профессора Лэнгдона и Одри Тату в роли Софи Невё в фильме "Код Да Винчи", 2006 г. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Но в начале этого года Дэн Браун неожиданно объявил, что впервые напишет книгу для детей — «Звериная симфония». В ней тоже будут загадки, но только для самых маленьких.

К выходу книги Браун явил себя миру еще в одной новой роли, став автором музыкального альбома, композиции из которого исполнил Загребский филармонический оркестр.

Главный герой «Звериной симфонии» — мышонок-дирижер, который собирает всевозможных зверей в единый оркестр. Книга, выпущенная на русском языке издательством АСТ, которое отмечает в этом году своё 30-летие, появится в книжных в конце октября. Перед стартом продаж Дэн Браун рассказал kp.ru о своем новом творении и грядущих планах.

- Почему вы взялись за детскую книгу?

- Прежде всего хочу отметить, что сейчас я пишу очередную книгу про профессора Роберта Лэнгдона, так что не волнуйтесь, я не ушел в детскую литературу насовсем.

Дело в том, что к моменту начала работы над «Звериной симфонией» я написал семь романов один за другим, и мне захотелось заняться чем-то принципиально новым.

С детства я был влюблен в классическую музыку. Мои родители — музыканты, мама — преподаватель игры на фортепиано. У нас в семье не было телевизора, мы только читали книги и играли на музыкальных инструментах.

- Писать для детей сложнее, чем для взрослых?

- Я пишу книги, которые сам хотел бы прочитать. А в случае с «Звериной симфонией» я писал книгу, которую захотел бы прочитать, когда был ребенком. Детей у меня нет, так что писал как бы для себя. Как и всегда, делал это в соответствии со своим вкусом и с надеждой, что другим тоже понравится.

Обложка детской книги Дэна Брауна "Звериная симфония".

- Запись музыкального альбома вернула вас в прошлое?

- В детстве я постоянно играл, слушал много классики, вечно что-то сочинял. В вузе я изучал музыкальную композицию и писательское дело. В какой-то момент решил посвятить музыке жизнь и даже переехал в Лос-Анджелес, чтобы стать композитором. Я написал альбом, но его никто не хотел покупать. Поэтому мне пришла в голову идея — засесть за написание романа. Если честно, после длительного перерыва мне было не так сложно сочинить музыку для книги. Сел за инструмент и сразу понял, что и как должно звучать, хотя до этого очень волновался.

- Что вдохновляло вас?

- Слушал симфонию Прокофьева «Петя и Волк», «Щелкунчик» Чайковского, Баха… Каждая моя музыкальная композиция сама по себе рассказывает о героях «Звериной симфонии».

- Вы не устали от Роберта Лэнгдона?

- Знаете, он стал для меня старым, близким другом. Все мы — творческие люди — слегка сумасшедшие, у нас в голове говорят разные голоса. У меня один из них – голос Лэнгдона.

- Он напоминает более интеллигентную версию еще одного знаменитого профессора — Индианы Джонса, вы согласны с этим?

- У Харрисона Форда есть своя харизма, профессорская. У Лэнгдона тоже, но он гораздо выше, обладает фигурой пловца, темноволосый. В моем воображении он ни на кого не похож.

- Можете намекнуть, чего ждать в вашей следующей книге о Лэнгдоне? В каком городе будут происходить события?

- Я только что вернулся из путешествия. Мне пришлось получать спецпропуск для этого… Маски и перчатки носил все время. Куда ездил – не скажу, чтобы не раскрыть кое-какие секреты, поэтому город не назову.

Единственное, что смогу все-таки рассказать: у Роберта уже некоторое время длится роман с женщиной, которую он встретил несколько лет назад, в одной из прошлых книг. Он относится к ней очень серьезно. Ему вообще везет встречать профессиональных специалистов, красивых женщин. Он — счастливчик.

- А вы?

- Мне повезло работать с потрясающими людьми, как режиссерами, так и переводчиками. Мне не нужно было говорить им, что делать – они профессионалы. Режиссеру Рону Ховарду (экранизировал «Код да Винчи», «Ангелы и демоны», «Инферно» - Прим. ред.) я тоже не говорил, как ему снимать.

Что касается издательства, то оно играет важную роль. Неправильный издатель, не верящий в книгу или неправильно ее продвигающий, не понимающий рынок, все запорет. «Ангелов и демонов» (первая часть в серии книг о Роберте Лэнгдоне – Прим. ред.) никто не покупал. Потом я поменял издателя, и «Код да Винчи» пошел на ура.

Иллюстратор Сьюзан Батори, работавшая над «Звериной симфонией», — лучшая из лучших. Я пару раз просил то увеличить мышонку уши, то уменьшить, то подправить, в остальном она идеальна, делает все так, как я это вижу. Я просто не путался под ногами ни у кого из них.

- Когда ждать следующего романа о Роберте Лэнгдоне?

- Надеюсь, в конце 2021 года. Название книге еще не придумал. Пока рабочая версия такая – «Роман №8».

- Может, Лэнгдон когда-нибудь приедет и в Россию?

- Я бы с радостью! Это было бы хорошо! Я, на самом деле, сам должен был приехать в Россию в следующем месяце на встречи с читателями и концерты, но эпидемия коронавируса все испортила.

- Вы не так часто публикуете свои произведения. С чем это связано?

- Я пишу долго, потому что трачу много времени на исследования, поиск материалов, так что на одну книгу порой уходит несколько лет. Квантовая физика, компьютеры, искусственный интеллект – во всем этом пришлось разбираться, прежде чем писать.

- Многие интересуются, а верит ли Дэн Браун в бога?

- Я верю, что существует какая-то сила, которая всех объединяет. Я не верю в бородатого седого старичка, но верю в высшую силу.

- Вы счастливы?

- Да, были взлеты и падения, но я очень счастливый человек (но не такой богатый, как все думают). Я пишу сложные книги о серьезных вещах.

Быть писателем – тяжелая работа для меня. Но мне повезло заниматься творчеством в свое удовольствие и зарабатывать на этом, что, к сожалению, далеко не всем удается.