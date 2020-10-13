Антон Миранчук сказал, что скучает по своему брату-близнецу, который уехал в Италию

Антон Миранчук. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Два Миранчука в сборной и "Локомотиве" - хорошо, но и один тоже неплохо. После того, как Алексей переехал в Италию, став игроком "Аталанты", его брат-близнец Антон превратился в одного из лидеров не только столичной команды, но и национальной сборной. В трех играх осенью он забил два гола, последний из которых - в прекрасном стиле в ворота сборной Турции. И как говорит Антон, он готов сыграть, как и все наши игроки, против Венгрии завтра, 14 октября.

- Да, соперника мы разбирали, прекрасно его знаем. Готовы на 100 процентов, - говорит Антон Миранчук на предыгровой пресс-конференции за сутки до встречи с венграми.

Однако же, Антон Миранчук сказал, что не считает, будто отъезд его брата стал мотивацией работать еще лучше:

- Многие об этом думают, но нет. Естественно, у каждого уважающего себя футболиста есть мысли об уезде в Европу. Всегда эти мысли были. Ничего сверхъестественного нет, но я по нему скучаю, жду, когда сможем увидеться и посмотреть, как он поменялся в Италии.

Как говорит Антон, что у Алексея уже все хорошо и после того, как закончится пауза на матчи сборных, то все пойдет на лад у брата в "Аталанте":

- Отлично все с ним уже, каждый день на связи. 100% готов, ждет возвращения игроков из сборных и будет готовиться к матчу против "Наполи".

Оценивая соперника по матчу, который будет сыгран завтра, 14 октября, Антон Миранчук сказал, что венгры - хороши физически, а сам он, несмотря на замену в матче с Турцией, готов выйти на поле:

- Хороший соперник, который физически готов. Предстоит непростой матч, особенного чего-то не могу сказать. Еще есть время до игры, мы хорошо восстановились. Чувствую себя отлично.

Но при этом, Антон Миранчук остается скромным. Говоря о том, ощущает ли он ли себя лидером сборной, игрок "Локомотива" подмечает:

- Не стал бы так говорить. Просто выполняю установку тренера и рад, что помогаю команде.

Матч Россия - Венгрия в рамках Лиги Наций пройдет завтра, 14 октября, в Москве на стадионе "ВТБ Арена" в Петровском парке. Стартовый свисток поединка прозвучит в 21:45 по московскому времени.