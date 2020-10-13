Станислав Черчесов сказал, как случаи с коронавирусом в сборной повлияли на команду

Станислав Черчесов. Фото: REUTERS

В среду, 14 октября, футболисты сборной России в Москве на стадионе "ВТБ Арена" проведут четвертый матч Лиги Наций. В соперниках будет команда Венгрии, которую наши в сентябре победили в Будапеште со счетом 3:2. За сутки до встречи главный тренер нашей команды Станислав Черчесов рассказал о последних новостях из стана команды. Во-первых, соперника уже посмотрели, а вечером во вторник - будет более предметный разговор об игре венгерской команды:

- Естественно, был очень сложный и интересный матч с Турцией. Теорию и фрагменты не показывали, а в общих словах и нюансах поговорили. Вчера смотрели соперника нашего, и сегодня на них остановимся поподробнее. Нам предстоит третий матч. И если брать прошлые поединки, матч с Турцией провели более интенсивно. Убежден, что завтрашний матч не станет для нас исключением. Мы сделаем максимум, что необходимо, на том же уровне.

У Станислава Саламовича поинтересовались, сыграет ли еще один матч в сборной Юрий Жирков, который в свои 37 отпахал уже два поединка по 90 минут. Наш тренер сказал прямо:

- Юра готов играть еще 90 минут третий матч.

Станислав Черчесов ответил и на высказывание Валерия Газзаева по поводу того, что у нас два поединка не работают замены, сказав:

- В какой-то степени согласен. Входить в такой матч, когда соперник перехватывает инициативу, сложно. Но те, кто вышел на поле, свою лепту внесли.

- Какие выводы из случаев с коронавирусом в сборной перед играми в октябре вы сделали? - припомнили случаи подозрительных тестов журналисты. Но наш наставник сказал, что теперь тренерский штаб будет работать чуть иначе, готовясь к поединкам:

- До официального вызова имеем ряд кандидатов в сборную. И часто бывает, что из-за травмы меняем. И теперь надо смотреть шире на какие-то вещи. Это тот случай, когда мы стараемся иметь по максимуму игроков, которые могут играть на позициях без потери качества. Бакаев, Кузяев, Кудряшов, Антон Миранчук поменяли роли. И теперь все это выходит на первый план.

В октябрьских поединках в майке сборной России выходил полузащитник "Валенсии" Денис Черышев, который два года назад стал одним из героев легендарного ЧМ-2018. Станислав Черчесов отметил, что после травмы игрок постепенно приходит в норму:

- Состояние его улучшается, понятно, он вышел в последнем матче не так, как он сам хотел и мы хотели. Поговорили с ним по этому поводу, у него своя ситуация, он после травмы. Мы не можем разбрасываться игроками. Но каждый игрок, который выходит на поле, должен проводить на максимуме своих возможностей.

Матч Россия - Венгрия состоится в Москве 14 октября на стадионе "ВТБ Арена" и начнется в 21:45 по московскому времени.