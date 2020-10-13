"Настя суррогат": Наташа Королева сама предложила Тарзану пригласить любовницу

Скандал с изменой мужа Наташи Королевой получил неожиданный поворот. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Скандал с изменой мужа Наташи Королевой получил неожиданный поворот. Оказывается, 47-летняя певица сама предложила Сергею Глушко пригласить Анастасию Шульженко к ним домой.

"С моей подачи муж пригласил эту девицу к нам в квартиру. Какое-то время назад она подошла к Сереже после выступления в «Тарзан-шоу» с предложением услуг в качестве суррогатной матери. Мол, готова выносить ребенка семейной паре. В его телефоне она так и записана: «Настя суррогат»", - цитирует Наташу Королеву журнал "Коллекция Караван историй".

По ее словам, она не раз обсуждала с Тарзаном тему рождения ребенка в том числе и от суррогатной матери. Дело в том, что звездная пара мечтала о втором наследнике. "Эта тема у нас с Сережей не раз всплывала, мы ее активно изучали и однажды вспомнили о предложении. Серега с ней списался, она долго динамила со встречей, при этом в сообщениях стала флиртовать и вообще клеиться", - огорошила признанием исполнительница хита "Желтые тюльпаны".

Когда они договорились о встрече в московской квартире Королевой. "Чтобы план сработал, они, я так думаю, подсыпали что-то Сереже в чай. Ошибкой стало то, что Серега рассказал мне о случившемся не сразу, а спустя неделю. Можно было сдать анализ крови. Я заметила, что он какой-то странный, слабый, его подташнивало. Пришлось даже договориться с врачом, чтобы ему поставили капельницу", - говорит певица.

Наташа уверена - окажись она пораньше в своей квартире, унюхала бы уже от входа, что случилось неладное. "Что в итоге есть у этой мадам, льющей слезы на скандальных ток-шоу и утверждающей, что беременна от моего мужа? Короткая переписка и видео", - сообщила певица.

Напомним, в середине августа Наташа Королева обратилась в полицию, заявив, что из ее дома пропали драгоценности на сумму пять миллионов рублей. Артистка рассказала, что в краже подозревает двух женщин, которые в ее отсутствие приходили в гости к ее 50-летнему мужу Сергею Глушко. Позже выяснилось, что одна из дам оказалась любовницей Тарзана. 28-летняя Анастасия Шульженко утверждала, что была беременна от стриптизера. Она на всю страну обнародовала видео своих любовных утех с Тарзаном. Через несколько дней после скандального признания девушки Глушко обратился к публике со своей исповедью. Он заявил, что действительно изменил жене, но отвечать будет только перед ней и Богом. А потом выступил еще с одним обращением, обвинив федеральные каналы в том, что они на всю страну раструбили о скандале. После интимного скандала Сергей поднял ценник за свой стриптиз. А потом вместе с женой дал интервью Ксении Собчак. В душераздирающей беседе 47-летняя певица заявила, что простила 50-летнего мужа, а слова Шульженко о давнем романе назвала подставой.