Второй по смертности: как не допустить развитие рака кишечника

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Колоректальный рак, он же рак толстого кишечника, ободочной, прямой кишки и ануса – одно из самых опасных онкозаболеваний и занимает второе место по уровню смертности в России. К счастью, он излечим в 97-99% случаев при обнаружении опухоли на первой стадии, и в 90-95% – на второй. Дело остается за малым – вовремя обнаружить угрозу и принять меры.

Главное – обнаружить вовремя

Колоректальный рак развивается достаточно медленно. Об этом красноречиво говорит то, что он крайне редко встречается у людей до 40 лет – чаще всего он выявляется в 60–75 лет. Этот вид рака в равной степени поражает как женщин, так и мужчин.

Профилактика рака относительно проста, и эти же меры помогают предотвратить развитие многих других заболеваний. В них входит: здоровое питание с большим количеством фруктов и овощей, нормальный уровень физической активности, борьба с лишним весом, отказ от алкоголя и – самое главное – отказ от курения.

Курение не просто так названо главным фактором – по результатам исследования, опубликованного в Журнале Клинической Онкологии (Journal of Clinical Oncology), курильщики с раком толстого кишечника имеют в два раза более высокий риск смерти по сравнению с некурящими людьми.

К сожалению, профилактика – не панацея и не гарантирует, что человек никогда не столкнется с раком. Дело в том, что причины заболевания сложны и во многом могут быть обусловлены наследственностью.

Пожалуй, единственный эффективный способ профилактики – регулярные обследования, которые позволят обнаружить проблему вовремя. Чем меньше опухоль, тем проще с ней справиться – труднее иметь дело с метастазами, которые развиваются на поздних стадиях и требуют сложного лечения. Колоректальный рак чаще всего метастазирует в печень.

При чем здесь кровь

Кровь в кале – главный тревожный «звоночек» для врача. Она не обязательно должна быть видима невооруженным глазом – кровотечение в желудочно-кишечном тракте может быть настолько слабым, что ее не получится заметить даже при помощи микроскопа.

В таких случаях поможет анализ на скрытую кровь в кале – он называется Colon View. Иммунохимический тест позволяет выявить гемоглобин – белок, содержащийся в эритроцитах крови, и он обязателен при проведении профилактических осмотров после 55 лет.

Определение скрытой крови крайне важно, поскольку как доброкачественные, так и злокачественные опухоли вызывают поражения слизистой даже при незначительных размерах, когда их сложно заподозрить. Тем не менее, положительный результат теста не всегда гарантирует рак – скрытая кровь в кале может говорить о язвенных процессах, полипах и некоторых других заболеваниях ЖКТ, поэтому после его получения врач должен обязательно назначить уточняющую диагностику.

Если подозрение подтвердится, на первой стадии лечение колоректального рака может ограничиться небольшим хирургическим вмешательством, например, в виде удаления злокачественного полипа. Чем дальше, тем хуже – дело может дойти до резекции части кишечника и наложения колостомы - создания искусственного свища толстой кишки с формированием аnus praeternaturalis (противоестественного заднего прохода).

Как уменьшить риск

После 45 лет анализ на скрытую кровь нужно сдавать ежегодно. Если у ваших кровных родственников уже диагностировался колоректальный рак, или есть другие факторы риска, то исследование необходимо начинать на 5-10 лет раньше.

Кроме возраста и наследственности, к факторам риска относится употребление пищи, бедной клетчаткой и богатой твердыми животными жирами, ожирение, и воспалительные заболевания кишечника.

Тест «Colon View Hb и Hb/Hp» на скрытую кровь в кале можно пройти в Лаборатории «Гемотест». Ознакомиться с правилами подготовки к исследованию и показаниями к назначению анализа можно на странице исследования.