Атаман Всероссийского казачьего войска Николай Долуда: Нам очень нужны грамотные управленцы!

Учредительный съезд начал работу с благословения духовника Всероссийского казачьего общества иерея Тимофея Чайкина и напутственных слов атамана ВсКО Николая Долуды. Фото: Иван Комогорцев

Праздник для всех

С инициативой создания Союза вышли сами молодежные активы, а его учредителями стали лидеры молодежных казачьих организаций всех реестровых войск. Новое движение призвано сплотить молодежные казачьи объединения и дать возможность профессионального роста молодым людям с опорой на исторический опыт казачьих предков.

В здании представительства Волжского казачьего войска в Москве собрались атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда, его заместитель Константин Перенижко, директор департамента государственной политики Министерства просвещения РФ Игорь Михеев, ответственный секретарь Cинодального комитета по взаимодействию с казачеством иерей Тимофей Чайкин, представитель ФГБУ «Роспатриотцентр» Ольга Маскальцова, помощник атамана ВсКО по работе с казачьей молодежью Тарас Слоквенко.

По причине ограничительных мер, принятых в условиях пандемии, мероприятие проходило в режиме видео-конференц-связи. Несмотря на вынужденный формат, масштабу и торжественности этого исторического события было не занимать! В студиях 75 субъектов России на связь вышли атаманы 12 реестровых казачьих войск, отделов и округов, представители органов региональной исполнительной власти, курирующие вопросы казачества, образования и реализацию государственной молодежной политики, митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл, духовники войсковых казачьих обществ, члены Совета стариков, журналисты. Пожалуй, главными на этом празднике были представители казачьей молодежи - активисты и атаманы казачьих классов, школ, кадетских корпусов, лидеры региональных и муниципальных отделений молодежной казачьей организации, а также представители казачьей молодежной организации Союза казаков-воинов России и зарубежья.

Здесь формируется личность

После традиционного исполнения гимна России и молитвы приветственное слово взял атаман ВсКО Николай Долуда. Он подчеркнул, что создание Всероссийского общественного детско-юношеского и молодежного движения сегодня необходимо как никогда. Николай Александрович поблагодарил атаманов войск, отделов и округов за качественную работу, которой предшествовала серьезная подготовка.

В торжественный день поддержали создание молодежной организации представители 75 регионов России. Конференция прошла в онлайн формате. Фото: Иван Комогорцев

- За очень короткий промежуток времени нам удалось сформировать молодежные казачьи организации во всех 12 реестровых войсках России, - рассказал Николай Долуда. - Какую цель мы ставим перед собой? Прежде всего, необходимость формирования казачьего самосознания у молодых людей на основе историко-культурного наследия, изучения традиций, обычаев российского казачества. Принципы, которые мы закладываем в работу молодежных организаций, абсолютно созвучны тем, что в системе образования. Это честь, долг, совесть, преданное служение Родине, неприятие подлости, коварства, лицемерия, трусости, предательства, безусловная готовность защищать свое Отечество.

По мнению Николая Долуды, молодежи в первую очередь важно передавать самобытность, духовный опыт, необходимость защищать Родину. А молодежь - это не только казаки и казачки от 18 до 35 лет, но и школьники. Именно поэтому в названии Союза есть существенная приставка - детско-юношеская организация.

Решать серьезные задачи

В настоящий момент молодежные организации насчитывают 120 тысяч человек, из которых 100 тысяч в Кубанском казачьем войске, 12 тысяч - в Донском, 3 тысячи в Терском и еще 5 тысяч в остальных девяти войсках. Однако эти цифры пока не учитывают ребят школьного возраста из казачьих классов, школ, казачьих кадетских корпусов, как, например, в Краснодарском крае. А их во всех регионах огромное количество.

- Молодежные лидеры формируются в казачьих школах и кадетских корпусах, - подчеркнул Николай Долуда. - Из атаманов классов и образовательных учреждений они могут вырасти в атаманы первичных, районных, отдельских или окружных казачьих обществ. Нам очень нужны хорошие организаторы, грамотные управленцы, способные повести за собой казачьи общества, решать задачи, которые ставит перед нами руководство страны. Поэтому атаманы и казаки должны стать в казачьих классах, школах и кадетских корпусах не гостями, а участниками учебно-воспитательной работы и жизни казачат.

По мнению Николая Долуды, недостаточно просто создать организацию и заниматься патриотическим воспитанием подрастающего поколения. Необходимо выполнять общественно полезную деятельность: оказывать помощь старикам, домам престарелых, детским домам, школам-интернатам, ухаживать за памятниками казакам-героям, участникам войн, оказывать гуманитарную помощь нуждающимся казачьим семьям. Это те дела, которые принесут авторитет и уважение молодежным организациям. Молодежь, считает атаман, должна быть не потребителем, а носителем казачьей культуры!

Николай Александрович убедительно просил представителей муниципальных и региональных властей не отворачиваться от молодежных лидеров, а оказывать им всяческую поддержку.

- В Стратегии президент ставит задачу готовить кадры для казачьих обществ, - сказал Николай Александрович. - А начинаем мы готовить наших будущих атаманов именно в казачьих кадетских корпусах. К сожалению, до сих пор нет казачьих корпусов в Иркутском, Терском, Енисейском, Уссурийском, Забайкальском войсках, а также в Оренбургской области. И где готовить кадры для казачьих обществ…

КСТАТИ

Кто поведет молодежь за собой?

В регионах по другую сторону камер пришли поддержать рождение молодежной организации председатель Синодального комитета по взаимодействию с казачеством, митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл, помощник руководителя Федерального агентства по делам молодежи Александр Ильченко и многие другие участники.

- Союз казачьей молодежи России станет центром притяжения для всех молодежных казачьих организаций и объединений нашей страны, - поддержал Игорь Михеев. - Важность воспитания подрастающего поколения в духе патриотизма, гражданской ответственности, готовности к служению Отечеству уже обозначены ключевыми направлениями в Стратегии государственной политики РФ в отношении российского казачества. Министерство просвещения горячо поддерживает создание такой организации и видит в ней одного из ключевых партнеров в системе работы с подрастающим поколением.

Митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл в своем выступлении отметил, что казачество в России стало возрождаться 30 лет назад. Непростой путь гонений в советское время казаки прошли вместе с церковью. Разделяя радости и скорби, казаки оставались верны Богу.

- Легко разрушать и тяжело собирать камни, которые были разбросаны в период политики расказачивания и безбожного режима, - сказал владыка. - Но успешная попытка пережить это говорит о том, что и церковь, и казачество являются корнями народа. Молодость - это то уникальное время, когда есть огромная энергия, мечта о светлом будущем, о счастье и вечности. Очень важно, чтобы энергия молодых людей включилась в созидание нашего Отечества.

12 руководителей молодежных казачьих организаций ВсКО единодушно проголосовали за создание Союза казачьей молодежи России, утверждение Устава и состав Координационного совета, возглавил который атаман ВсКО. Настал важный момент: определить, кто поведет молодежь за собой. Председателем СКМР был избран Тарас Слоквенко. Он рассказал о целях и задачах нового молодежного движения.

- Приоритетными направлениями работы станет консолидация всех возрастов молодежи, - подчеркнул Тарас Слоквенко. - Сближение реестровых и общественных казачьих организаций. Объединение информационного пространства за счет сайтов и соцсетей.

По мнению новоизбранного лидера, все молодежные проекты необходимо объединить, разработать методическое обеспечение в виде положений, подготовить заявки для грантовых конкурсов, чем ребята уже сейчас успешно занимаются в рамках программ агентства Росмолодежь.

В завершение мероприятия Николай Долуда призвал молодежь не подводить своих предков и достойно служить во славу Отечества.

- Несмотря на то, что кто-то все еще считает современное казачество реанимированием пережитков прошлого, его традиции всегда будут востребованы обществом, - подчеркнул атаман ВсКО. - Они вне времени, как и самые важные общечеловеческие ценности!