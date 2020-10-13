Сергей Шойгу рассказал о подготовке армии к зиме

Земля Франца-Иосифа. Десантники на аэродроме во время учений. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В этот осенний призыв 128 тысяч граждан России поступят на срочную военную службу. Призывная кампания проходит с соблюдением всех противоэпидемических мер, которые уже были опробованы в весенний призыв.

"Перед нами стоит задача – сохранить здоровье военнослужащих и гражданского персонала, не допустить проникновения в Вооруженные Силы коронавирусной инфекции во время призывной кампании", - заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Многие из призывников отправятся служить туда, где короновирус пока считается чем-то экзотическим. Министр отметил, что сегодня в труднодоступных областях с суровым климатом несут службу и проживают более 20-ти тысяч военнослужащих и членов их семей. Условия их службы и быта сегодня на особом контроле Минобороны: паспорта готовности к зиме получили все 6268 военных городков, отремонтировано 1 665 сооружений казарменно-жилищного фонда и 36 коммунальных объектов. Котельные обеспечены 600 тысячами тонн топлива, которого хватит на эту зиму с запасом.

"Созданные нами зимовочные запасы позволяют обеспечить автономную жизнедеятельность отдаленных гарнизонов и военных баз в течение полутора лет. Всего для нужд воинских частей, дислоцированных в 152-х районах Крайнего Севера, Сибири и Дальнего Востока, перевезено свыше 75-ти тысяч тонн вооружения, военной техники и других материальных средств. Грузы доставлялись с привлечением сторонних организаций, а также судов Северного и Тихоокеанского флотов", - рассказал Сергей Шойгу о том, как армия готовится к зиме.

Кстати, на обратном пути многотоннажные суда вывезли из Арктики более 20 тысяч тонн металлолома, который там скопился там за прошлые века.

Министр в своем докладе отдельно коснулся заслуг военных строителей, которые за считанные месяцы построили 16 военных госпиталей. Сегодня на стадии завершения – госпиталь в Североморске, начато строительство двух медицинских центров в Астраханской области и детского инфекционного центра в Пскове, а еще 597 новых объектов было введено Минобороны России в интересах стратегических ядерных сил.

"В частности, завершено строительство в Калужской области, что позволило в сентябре выполнить целевую задачу по загрузке двух ракет "Ярс" в шахтные пусковые установки. К концу года в Оренбургской области будет готова инфраструктура для постановки на боевое дежурство еще двух ракет комплекса "Авангард", - отметил Шойгу.