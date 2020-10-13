Светлана Тихановская «дала Лукашенко 13 дней»: Кому выгодна забастовка всех предприятий Белоруссии

Светлана Тихановская выдвинула ультиматум президенту Лукашенко. Фото: Zuma\TASS

Свой ультиматум, несостоявшийся президент Белоруссии и оппозиционер в изгнании Светлана Тихановская, опубликовала в Телеграме, который Лукашенко вряд ли читает.

Ультиматум небольшой, приводим его без сокращений:

"У режима есть 13 дней, чтобы выполнить три обязательных требования:

1. Лукашенко должен объявить об уходе.

2. Насилие на улицах должно остановиться полностью.

3. Все политзаключённые должны быть освобождены».

Чуть позже, Светлана Тихановская пояснила, что будет, если власти Белоруссии не выполнят условия ультиматума:

"Если до 25 октября наши требования не будут выполнены, вся страна мирно выйдет на улицы с Народным Ультиматумом. И 26 октября начнётся национальная забастовка всех предприятий, блокировка всех дорог, обвал продаж в государственных магазинах. У вас есть 13 дней, чтобы выполнить три условия".

Во время шествия оппозиции в Минске, 10 октября 2020 г. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Оппозиция прекрасно понимает, что никакие ультиматумы Лукашенко выполнять не будет. Протесты если не пошли на спад, то хотя бы потеряли свою остроту, новизну и свежесть. Силовики научились «работать с толпой» и фактически, никакое насильственное свержение власти «мягкой силой» сейчас невозможно.

Скорее всего, этот ультиматум появился от бессилия. Это что-то вроде приказа о затоплении берлинского метро в апреле 1945 года. Если оппозиции удастся хотя бы заблокировать дороги, перекрыв транзит через Белоруссию, выиграет от этого только страна, где сейчас находится Светлана Тихановская. Литва бы не отказалась от части сухопутного транзита. Если ультиматум поддержат предприятия Белоруссии…основные западные конкуренты в машиностроении будут аплодировать, пока кожа с ладоней не слезет.

Реальны ли угрозы оппозиции? Вполне. В сентябре, объявив в тех же телеграмм-каналах массовую скупку валюты, оппозиционеры и сочувствующие на несколько недель смогли устроить ажиотажный спрос и серьезно обрушить белорусский рубль. Не на долго, всего на пару недель. Но, это был пик протестов. Что будет через 13 дней – пока неизвестно.

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