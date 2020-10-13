НАК: за год ликвидировано 60 боевиков, задержано 144 бандитов

В Москве под руководством директора ФСБ России Александра Бортникова состоялось заседание Национального антитеррористического комитета (НАК). Фото: Алексей Дружинин/ТАСС

В Москве под руководством директора ФСБ России Александра Бортникова состоялось заседание Национального антитеррористического комитета (НАК), на котором рассматривались вопросы исполнения "Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в субъектах Российской Федерации".

- С начала 2019 года на Северном Кавказе предотвращено 36 преступлений террористической направленности, в том числе 19 терактов, ликвидировано 60 боевиков, задержано 144 бандита и 220 пособников, пресечена деятельность 35 законспирированных ячеек.

Вместе с тем главари международных террористических организаций стремятся распространить идеологию терроризма в северо-кавказском регионе, продолжают попытки вербовки своих сторонников, используя для этого, в том числе, социальные сети и мессенджеры, - заявил Бортников.

Директор ФСБ России отметил, что ждет более активного участия политиков и общественности в профилактике экстремизма.

Отметим, что в России организовано оказание необходимой психологической и социальной поддержки несовершеннолетним детям, возвращенным с территории Сирии и Ирака, а также ранее судимым за терроризм в России.

Отметим, что только за минувшие сутки в Грозном были нейтрализованы четверо бандитов, которые открыли огонь из автоматов по сотрудников правоохранительных органов. Трое сотрудников правопорядка в этой перестрелке погибли.