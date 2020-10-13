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Чего хотят женщины? Любви, свободы и эвтаназии!

В Москве открывается Фестиваль американского кино
Стас ТЫРКИНСтас ТЫРКИН
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Кадр из фильма «Мир грядущий»

Кадр из фильма «Мир грядущий»

В программе Амфеста в этом году по понятным причинам не так много фильмов, что пошло ему лишь на пользу. Самая горячая премьера - только что показанный в венецианском конкурсе «Мир грядущий», исторический мамблкор Моны Фастволд, который, без сомнения, оживит в сердцах киноманов воспоминания о работах Терренса Малика и Келли Райнхардт, как и другие «неовестерны» последних времен типа «Как трусливый Роберт Форд убил Джесси Джеймса». Исполнитель главной роли в этом фильме Кейси Аффлек участвует и в этом - он исполняет роль постылого мужа главной героини (Кэтрин Уотерстон), от лица которой ведется рассказ. Чувствительной девушке Абигайль, поверяющей все мысли своему дневнику, приходится нелегко в 1856 году в сельской местности штата Нью-Йорк, где она вынуждена доить корову и заниматься тяжелым фермерским трудом. Единственная радость - частые приезды к ней новой соседки Тэлли (рыжеволосая Ванесса Керби), с которой у Абигайль быстро налаживается чувствительная дружба с переходом в еще более доверительные отношения. Но суровые фермерские нравы и общая мужская токсичность не позволяют расцвести трепетному цветку их чувств: о грядущем мире, в котором женщины смогут реализовать все свои призвания и таланты, девушкам остается только мечтать.

Кадр из фильма «Глории»

Кадр из фильма «Глории»

В отличие от журналистки и активистки Глории Стайнем, которая сделала этот мир реальностью - она была как раз среди тех, кто успешно боролся за права женщин самим распоряжаться своим телом и против вечного мужского харассмента. Само название эпопеи Джули Тэймор «Глории» намекает не только на разные фазы жизни протагонистки (ее играют сразу четыре актрисы разного возраста, в том числе «оскаровские» лауреатки Алисия Викандер и Джулианн Мур), но и на то, сколько женских жизней положено на то, чтобы дело сдвинулось с мертвой точки. В этом плакатном произведении особенно впечатляет фантазийная сцена, в которой посмевший сделать комплимент героине телеинтервьюер отправляется в ад под довольное улюлюканье всех четырех Глорий.

Кадр из фильма «Ширли»

Кадр из фильма «Ширли»

«Ширли» Жозефин Декер - еще одна «женская» драма, чья главная героиня - писательница Ширли Джексон, произведениями которой вдохновлялся некогда сам Стэнли Кубрик и по мотивам которых «Нетфликс» снял сериал «Призраки дома на холме». Звезда «Рассказа служанки» Элизабет Мосс играет Ширли неряшливой теткой, как курица, озабоченной исключительно высиживанием своего воображения. Провидение посылает ей и ее мужу (Майкл Стулбарг из «Зови меня своим именем») настоящий подарок: молодую чету, энергией которой можно вампирски подпитываться. Ведь девушка вынашивает ребенка, а Ширли - новый роман, и это в чем-то сходные физиологические процессы.

Кадр из фильма «Черный дрозд»

Кадр из фильма «Черный дрозд»

Драма «Черный дрозд» Роджера Мичела, наоборот, исследует физиологический процесс умирания. Сюзан Сэрендон не первый раз играет смертельно больную женщину, заботящуюся о будущем своего семейства. Оно в полном составе собирается на ее эвтаназию - хотя вскрывающиеся секреты и тайны могут нарушить шаткий семейный консенсус относительно запланированного ухода матриарха. Одна дочь (неузнаваемая Кейт Уинслет в роли синего чулка) заподозрила отца в сговоре с подругой матери, другая (Мия Васиковска) страдает биполяркой и грозится вызвать полицию. Работящей женщине до самого конца приходится отстаивать свое право и на любовь, и на смерть.

Помимо Москвы, Амфест пройдет в Петербурге. С расписанием показов можно ознакомиться по ссылке.

КультураКультура: кино

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