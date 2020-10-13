Чего хотят женщины? Любви, свободы и эвтаназии!

Кадр из фильма «Мир грядущий»

В программе Амфеста в этом году по понятным причинам не так много фильмов, что пошло ему лишь на пользу. Самая горячая премьера - только что показанный в венецианском конкурсе «Мир грядущий», исторический мамблкор Моны Фастволд, который, без сомнения, оживит в сердцах киноманов воспоминания о работах Терренса Малика и Келли Райнхардт, как и другие «неовестерны» последних времен типа «Как трусливый Роберт Форд убил Джесси Джеймса». Исполнитель главной роли в этом фильме Кейси Аффлек участвует и в этом - он исполняет роль постылого мужа главной героини (Кэтрин Уотерстон), от лица которой ведется рассказ. Чувствительной девушке Абигайль, поверяющей все мысли своему дневнику, приходится нелегко в 1856 году в сельской местности штата Нью-Йорк, где она вынуждена доить корову и заниматься тяжелым фермерским трудом. Единственная радость - частые приезды к ней новой соседки Тэлли (рыжеволосая Ванесса Керби), с которой у Абигайль быстро налаживается чувствительная дружба с переходом в еще более доверительные отношения. Но суровые фермерские нравы и общая мужская токсичность не позволяют расцвести трепетному цветку их чувств: о грядущем мире, в котором женщины смогут реализовать все свои призвания и таланты, девушкам остается только мечтать.

Кадр из фильма «Глории»

В отличие от журналистки и активистки Глории Стайнем, которая сделала этот мир реальностью - она была как раз среди тех, кто успешно боролся за права женщин самим распоряжаться своим телом и против вечного мужского харассмента. Само название эпопеи Джули Тэймор «Глории» намекает не только на разные фазы жизни протагонистки (ее играют сразу четыре актрисы разного возраста, в том числе «оскаровские» лауреатки Алисия Викандер и Джулианн Мур), но и на то, сколько женских жизней положено на то, чтобы дело сдвинулось с мертвой точки. В этом плакатном произведении особенно впечатляет фантазийная сцена, в которой посмевший сделать комплимент героине телеинтервьюер отправляется в ад под довольное улюлюканье всех четырех Глорий.

Кадр из фильма «Ширли»

«Ширли» Жозефин Декер - еще одна «женская» драма, чья главная героиня - писательница Ширли Джексон, произведениями которой вдохновлялся некогда сам Стэнли Кубрик и по мотивам которых «Нетфликс» снял сериал «Призраки дома на холме». Звезда «Рассказа служанки» Элизабет Мосс играет Ширли неряшливой теткой, как курица, озабоченной исключительно высиживанием своего воображения. Провидение посылает ей и ее мужу (Майкл Стулбарг из «Зови меня своим именем») настоящий подарок: молодую чету, энергией которой можно вампирски подпитываться. Ведь девушка вынашивает ребенка, а Ширли - новый роман, и это в чем-то сходные физиологические процессы.

Кадр из фильма «Черный дрозд»

Драма «Черный дрозд» Роджера Мичела, наоборот, исследует физиологический процесс умирания. Сюзан Сэрендон не первый раз играет смертельно больную женщину, заботящуюся о будущем своего семейства. Оно в полном составе собирается на ее эвтаназию - хотя вскрывающиеся секреты и тайны могут нарушить шаткий семейный консенсус относительно запланированного ухода матриарха. Одна дочь (неузнаваемая Кейт Уинслет в роли синего чулка) заподозрила отца в сговоре с подругой матери, другая (Мия Васиковска) страдает биполяркой и грозится вызвать полицию. Работящей женщине до самого конца приходится отстаивать свое право и на любовь, и на смерть.

Помимо Москвы, Амфест пройдет в Петербурге. С расписанием показов можно ознакомиться по ссылке.