Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Происшествия
Эксклюзив kp.rukp.ru

“Поубивала бы их всех": повесившая сына мама-учительница говорила, что не любит детей

За три недели до страшно преступления женщину перевели на удаленку, но переживала она только за урезанную зарплату
Анастасия ВАРДАНЯНАнастасия ВАРДАНЯН
Комментарии (9)Комментарии (9)
Своего младшего сына учительница Марина (имя изменено) повесила на шведской стенке.

Своего младшего сына учительница Марина (имя изменено) повесила на шведской стенке.

Во вторник, 13 октября, городской районный суд подмосковного города Пушкино рассмотрит ходатайство об аресте многодетной мамы, которую обвиняют в убийстве собственного четырехлетнего сына. Следователи настаивают на помещении женщины в СИЗО на два месяца и, учитывая очевидность улик, вопрос этот можно считать решенным.

Напомним, в воскресенье 11 октября, 43-лентяя учительница английского языка Марина* повесила на шведской стенке своего младшего сына. В это время отец мальчика, программист Александр*, гулял с дочками. Девочкам 13 и 16 лет. Самый старший из четверых детей супругов, 19-летний Олег,* был в Москве. Парень учится на втором курсе МАИ. Объяснить, зачем убила малыша, женщина не смогла. В тот же день вскрылась страшная семейная тайна: Марина дважды лежала в психиатрической клинике. Впервые это случилось после рождения старшего сына в 2001-м году. Тогда у нее случилась послеродовая депрессии. А спустя 11 лет, в 2012-м ее снова накрыла депрессия. Перед госпитализацией она впервые призналась супругу, что ее посещают дурные мысли о самоубийстве и убийстве детей. Во второй раз женщина провела в психушке больше месяца и, как тогда казалось, полностью выздоровела. Четвертого ребенка женщина не хотела, но муж был категорически против аборта.

После случившегося весь подмосковный городок в шоке.

- Как психически нездоровый человек мог работать с нашими детьми? Она так могла и моего сына повесить, к примеру, за невыученную домашку, - возмутилась Татьяна Маслова, мама одного из учеников Зверосовхозской средней школы.

В школу, до которой от Пушкино, где Марина жила с детьми и мужем, 20 минут езды, женщина устроилась осенью 2018-го года.

- Младшенький тогда пошел в детский садик. И ей очень хотелось поскорее отделаться от статуса домохозяйки, - рассказала «КП» подруга многодетной мамы Светлана Некрасова. - У нее тогда со здоровьем все в порядке было. Она прошла медосмотр: от психолога до гинеколога.

Всего в многодетной семье было четверо детей.

Всего в многодетной семье было четверо детей.

В школе никто из коллег даже не догадывался, что женщина лежала в психушке. С проверкой в учебное заведение уже нагрянули следователи. Директор с журналистам комментарии не дает. Но кое-что узнать нам удалось. На условиях анонимности одна из коллег Марины рассказал, что женщина не скрывала ненависти к детям.

- Она была человеком надменным. Считала себя лучшей. Постоянно козыряла дипломом МГУ и тем, что знает четыре языка. Помимо английского: немецкий, французский и итальянский, - рассказала коллега учительницы. - К ученикам она холодно относилась, держала с ними дистанцию. Говорила что не любит детей, мол ей дома своих хватает. А однажды прямо в учительской заявила: «поубивала бы их всех!». Кто-то из мальчишек на уроке слушал музыку в наушниках и она после этого просто взбесилась. Я тогда значения ее словам не придала, думала, что она просто устала, что это пустые эмоции.

Но каких-то серьезных конфликтов за два года работы в школе у Марины не было: ни родители, ни ученики на нее не жаловались. Интересный факт, каждый день в школу женщина приезжала на личной машине, то есть у нее было водительское удостоверение. А значит и на учете в психдиспансере, несмотря на имеющуюся историю болезни, она не стояла.

- Она сама родом их Хотьково, это недалеко от Сергиева Посада. Так вот почему-то муж ее отправлял лечиться в клинику именно в ее родной город, а не в Москву, например, где много хороших специалистов. Возможно в Хотьково он просто договаривался, чтобы ее на учет не ставили. Жалел ее, не хотел, чтобы с желтым билетом жила, - гадает коллега учительницы-детоубийцы.

Как уж там было на самом деле, сейчас разбирается следствие. Но факт остается фактом: по документам многодетная мама — вменяемая. Новая депрессии у женщины началась в августе этого года. По словам супруга, жена снова начала говорить про самоубийство.

- В августе и сентябре она принимала антидепрессанты. Показаний для госпитализации на тот момент не было, - сообщили «КП» источник в следствии.

Масло в огонь подлил коронавирус.

- Мы с ней разговаривали в последних числах сентябре и она тогда жаловалась, что ее перевели на удаленку из-за коронавируса. Говорила, что так работать ей не нравится и сетовала, мол часы сократили и вместе с ними урежут зарплату, - рассказала «КП» Катерина Неженцева, руководитель творческого объединения многодетных семей города Пушкино. - Мне она тогда показалась грустной, но не более того. Мы с их семьей знакомы очень давно и поверьте, никто такого про эту идеальную мамочку подумать даже не мог. Она очень добрая, общительная детей своих окружала заботой. И с мужем у них отношения были просто замечательные. И человек она хороший: отзывчивый.

По словам Екатерины, отец убитого мальчика после случившегося держится из последних сил.

- Он, конечно, никуда детей не отдаст. Будет один их воспитывать. Мы его не бросим, будем помогать во всем, - добавила Екатерина Неженцева.

ОФИЦИАЛЬНО

-Уголовное дело возбуждено по статье 105 УК РФ «Убийство». Обвиняемая признала вину, назначено проведение психиатрической экспертизы, - сообщила Ольга Врадий, старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Московской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Одержимость похудением и ревность: что случилось с многодетной учительницей из Пушкино, повесившей собственного сына

Впервые она попала в психиатрическую больницу в 2001 году, а новая депрессия накрыла ее летом (подробности)

КриминалПроисшествия: КРИМИНАЛ

Рекомендуемые