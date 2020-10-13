Ксения Собчак показала новый дом за 40 миллионов рублей

Изначально Ксения планировала двухэтажный дом Фото: Иван МАКЕЕВ

Ксения Собчак перед рождением сына Платона переехала из своей московской квартиры в закрытый коттеджный поселок "Горки-8" на Рублевке. Там в роскошном таунхаусе площадью 320 кв. метров живет ее мама Людмила Нарусова. Сейчас половину особняка занимает Ксения со своей семьей, половину - Людмила Борисовна. А год назад Собчак начала строить огромный дом за 40 миллионов рублей. Свежими фотографиями нового гнезда теледива похвасталась в блоге.

Ксения Собчак опубликовала несколько снимков поместья. Она показала дом с разных ракурсов и заявила о том, что заждалась, когда же сможет переехать. "Быстрее бы новоселье!", - написала супруга Константина Богомолова.

Особняк премиум-класса из финской северной сосны площадью 1000 квадратных метров оснащен всем самым необходимым. Дом - из бруса, с применением технологии нулевого угла и комбинации бруса и каркаса. Там есть цокольный этаж и большой бассейн для Платона. Сын звезды обожает плавать.

Изначально Ксения планировала двухэтажный дом. Но участок имеет перепад пять метров. Поэтому дом с учетом цокольного этажа получился трехэтажным.

В жару в хоромах звезды будет прохладно, а в холод - тепло. Плюс это самый экологичный материал. Из минусов - дом впитывает в себя влагу, и, если не поддерживать климат-контроль, можно очень легко занести грибок, который будет разъедать дерево.

"Сразу могу сказать, у меня большие планы на будущее. Чтобы потом дом не перестраивать. У меня там будет большая спальня с большой гардеробной. И, конечно же, бассейн для Платона. Уже сейчас представляю, как начинаю свое утро с заплыва, который освежает мысли и будит тело. Не менее важен бассейн для Платона, ведь он с самого раннего возраста плавает лучше меня", - говорила Ксения.

Судя по всему, новоселье Ксюша и Костя смогут отпраздновать уже к Новому году. Новый дом Собчак находится в том же элитном поселке, что и ее таунхаус. Окна нынешнего дома выходят как раз на новый особняк. Въезд на территорию поселка, где живет Собчак, только по пропускам. Поселок расположен всего в 16 км от МКАДа, а от загазованного шоссе отделен лесом.