Путину рассказали о победе над национализмом в России

Президент России Владимир Путин и руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов во время встречи в Кремле. Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Глава Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов пришел к Владимиру Путину с хорошими новостями.

- На сегодняшний момент я могу доложить, что ситуация в межнациональной, межконфессиональной сфере стабильная и благоприятная, - подытожил Баринов пятилетнюю работу.

Он рассказал об индикаторах, которые были разработаны для контроля положения дел в стране.

- Согласно нашему показателю 96 процентов населения нашей страны за прошедший год не имели проблем в связи со своей национальностью в быту, на работе, в транспорте, на улице, - привел пример Баринов. - 87 процентов не испытывают раздражения или вражды к представителям других национальностей.

По этим цифрам получалось, что в России произошло фактически невозможное - сведен на нет национализм, одна из главных проблем многонациональных государств.

- И еще одна очень важная цифра – это российская гражданская идентичность, то есть осознанное чувство принадлежности к России, к ее народу, сопричастности тем процессам и ответственность за те процессы, которые идут в нашей стране, - продолжил глава агентства. - Этот показатель сейчас находится на уровне 91 процента, и это самый высокий показатель за всю историю его исследований.

- Хороший показатель. Для многонациональной страны это очень важно, - оценил Путин.

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