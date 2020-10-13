Большая делегация Совета Федерации посетила Норильск

Автор фото: Марина ПЕШКОВА

Цель визита выездного совещания – проинспектировать работы по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, а также осмотреть социально-экономические объекты, которые определяют стратегическое развитие Норильска на многие годы.

Для вице-спикера Николая Журавлева поездка началась с самого обсуждаемого на сегодняшний день объекта Таймыра – ТЭЦ-3. На территории АО «НТЭК» он и другие сенаторы пообщались с гендиректором компании Сергеем Липиным, осмотрели демонтированный резервуар, посетили полигон хранения загрязненного грунта и оценили ход работ по ликвидации последствий разлива.

Автор фото: Владимир МАКУШКИН

«Поездка для нас крайне значима», – отметил председатель Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров. «По ее результатам мы сделаем определенные выводы и отправим в Правительство запросы и рекомендации. Будем сообща работать как над ликвидацией последствий аварии, так и над созданием новых, доступных технологий, которые помогут нам улучшить состояние окружающей среды».

Одной из ключевых тем визита стала программа реновации жилья, которую власти региона планируют запустить в следующем году. Ведь сегодня в Норильске практически не строят новые дома, при том, что темпы рождаемости здесь выше, чем в крае и в целом по России. Планируется, что до завершения программы в 2035 году будет построено 97 домов. А также в настоящий момент обсуждается возможность расширения программы реновации и включения в нее объектов социальной сферы.

Автор фото: Марина ПЕШКОВА

Заместитель Председателя Совета Федерации Галина Карелова посетила Центр семьи «Норильский» – учреждение, которое оказывает помощь семьям, оказавшимися с сложной жизненной ситуации. Сейчас Центр находится в одном здании с общежитием, в крайне стесненном положении. На встрече с вице-спикером директор Центра Елена Каушнян рассказала об идеи объединения всех объектов социальной защиты города под одной крышей. В Норильске пустует здание бывшего роддома, два года назад был построен новый перинатальный центр, куда и переехало родильное отделение. Старое здание расположено в центре города и находится в пригодном состоянии для использования, но требует комплексного ремонта.

«Хорошо, когда все службы социальной защиты будут собраны в одном здании. В условиях Крайнего Севере принцип «одного окна» очень актуален», – сказала Галина Карелова. «Особенно это касается маломобильных категорий граждан. В одном здании они смогут получить все услуги, это облегчит доступность социальной помощи в условиях арктической зоны. Будущее – именно за такими комплексными центрами».

Руководство города рассчитывает получить средства на этот проект из краевого и федерального бюджетов, и надеется на поддержку компании «Норникель».

Также вице-спикер Совета Федерации посетила перинатальный центр и строящийся физкультурно-оздоровительный комплекс. Он станет основной тренировочной базой мини-футбольного клуба «Норильский никель», здесь планируется проводить спартакиады, тренировки детских команд и игры Чемпионата России по мини-футболу. Открытие самого крупного спортивного объекта города состоится до конца этого года.

Кроме того, в рамках визита сенаторам презентовали крупнейший экологический проект «Норникеля» – «Серный проект», реализация которого позволит к 2030 году снизить выбросы в 20 раз.

Автор фото: Марина ПЕШКОВА

Член комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Валерий Семенов отметил: «Серный проект» снимет практически все проблемы, которые касаются экологии на Таймыре. Однако в Норильске очень много и других проблем: они связаны с вопросами вечной мерзлоты, ее устойчивости, состояния жилого фонда, переселения ветеранов и пенсионеров из Норильска, создания нормальной социальной среды. Все это мы здесь рассматриваем и обсуждаем».

Завершится выездное совещание делегации Совета Федерации встречей с губернатором Красноярского края Александром Уссом. 14 октября в красноярском конгресс-холле Сибирского федерального университета сенаторы обсудят актуальные вопросы социально-экономического развития города Норильска.