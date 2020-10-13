65-летняя Лариса Долина сильно похудела и помолодела

На «Детскую Новую волну» в Артек Долина приехала сильно похудевшей. Фото: Мария РЕМИЗОВА

Более двадцати лет назад, когда 42-летняя Лариса Долина ушла от своего мужа Виктора Митязова к 29-летнему басисту Илье Спицыну, артистка сильно постройнела. Два года назад Лариса Александровна снова начала набирать вес. Поклонники звезды предположили, что таким образом певица «заедает стресс» после расставания со своим молодым мужем. То, что Спицын и Долина уже не вместе подтвердил журналистам и актер Стас Садальский.

Появились слухи, что у Спицына уже новая семья и маленький ребёнок. Однако пока ни Долина, ни ее бывший не комментируют свой разрыв.

Певица Лариса Долина с мужем Ильей Спицыным, 2005 г. Фото: ИТАР-ТАСС/ Михаил Фомичев

После развода Лариса Долина поначалу говорила, что не планирует истязать себя диетами.

- Я давно уже завязала с диетами. Просто надоело. Захотелось жить в свое удовольствие. Тем более мне больше никому ничего не надо доказывать, - подчеркивала Лариса Александровна в беседе с репортёрами.

Но, похоже, поменяла своё отношение к диетам. На «Детскую Новую волну» в Артеке 65-летняя певица приехала сильно похудевшей: тонкая талия, стройные ноги. От былой полноты не осталось и следа. Артистку осыпали комплиментами коллеги, мол, Лариса Александровна, вы так помолодели.

Вполне возможно, что певице помогла ее любимая кефирная диета. Когда-то именно с помощью разгрузочных дней на кефире Долина постройнела, влюбившись в молодого музыканта Спицына.