Что происходит в Нагорном Карабахе, свежие новости на 13 октября 2020 года: обстановка на границе Армении и Азербайджана

Глава непризнанной Республики Арцах (Нагорный Карабах) Араик Арутюнян отметил, что удары по мирным поселкам идут с применением запрещенного оружия. Фото: REUTERS

Между Ереваном и Баку продолжаются обстрелы и обмен информационными выпадами. Каждая из сторон обвиняет оппонента в уничтожении мирных жителей. А между тем, в непризнанной республике принят закон о формировании народного ополчения.

АЗЕРБАЙДЖАН ЗАЯВЛЯЕТ О РОСТЕ ЖЕРТВ

Генпрокуратура Азербайджана во вторник сообщила об увеличении числа жертв среди гражданского населения с азербайджанской стороны.

"В результате обстрела армянской стороной населенных пунктов с 27 сентября по настоящее время погибли 42 мирных жителя, ранены 206", - говорится в сообщении. По данным ведомства, нанесен ущерб 241 гражданскому объекту, 1 479 частным домам и 66 многоквартирным жилым зданиями", - говорится в сообщении ведомства.

Минобороны Азербайджана также сообщает, что за минувшие сутки были сбиты пять азербайджанских беспилотников, семь единиц бронетехники, «есть 220 погибших».

Генпрокуратура Азербайджана во вторник сообщила об увеличении числа жертв среди гражданского населения с азербайджанской стороны. Фото: REUTERS

КАРАБАХ ОПОЛЧИЛСЯ

"Некоторое время назад я подписал законопроект "О внесении поправок в Закон Республики Арцах", О обороне ", который сегодня был единогласно принят. В нем урегулировано участие ополченцев вооруженной обороне нашей республики на добровольной основе", - заявил в своем блоге глава непризнанной Республики Арцах (Нагорный Карабах) Араик Арутюнян.

Он также отметил, что удары по мирным поселкам идут с применением запрещенного оружия.

"Только в Степанакерте уже обнаружено около 673 ракетных, ударных и кассетных бомб турецкого и израильского производства", - демонстрируют фотографии взрывчатых устройств иностранного производства армянские спасатели.

Представитель Минобороны Армении Шушан Степанян сообщила о решении Следственного комитета Армении возбудить уголовные дела по "фактам развязывания и ведения агрессивной войны с 28.09.20 руководством Азербайджана против Армении в грубых нарушениях норм международного гуманитарного и обычного права".

Она также отметила, что "армянская сторона соблюдает гуманитарное перемирие и прекращает наступательные операции Азербайджана, начатые в нарушение перемирия".

"Только в Степанакерте уже обнаружено около 673 ракетных, ударных и кассетных бомб турецкого и израильского производства", - демонстрируют фотографии взрывчатых устройств иностранного производства армянские спасатели. Фото: REUTERS

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

К армянскому патриарху Гарегину II и председателю Управления мусульман Кавказа Аллахшукюру Пашазаде обратился Патриарх Кирилл. Он призвал к продлению перемирия между Азербайджаном и Арменией, остановить кровопролитие и межрелигиозные споры.