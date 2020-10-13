Границы в ЕС: Евросоюз разделен на эпидемические зоны из-за коронавируса

Теперь Евросоюз, где ранее границы между страны были формальными, превратится в своеобразный светофор Фото: Вадим ШЕРСТЕНИКИН

В Евросоюзе, перемещение в котором ранее осуществлялось ранее без какого-либо контроля на внутренних границах, разработаны и представлены рекомендации для поездок внутри союза в период эпидемии COVID-19.

Теперь Евросоюз, где ранее границы между страны были формальными, превратится в своеобразный светофор и будет разделен на красную, желтую, зеленую, а также серые зоны.

Цветная единая карта будет публиковаться раз в неделю, границы этой карты будут обновляться в зависимости от текущей ситуации с коронавирусом.

Пересекая границы ЕС и границы зон, путешественники вне зависимости от целей своих поездок (деловых, частных, гуманитарных) будут заполнять специальные анкеты единого формата, которые позволяют отследить его место нахождения и контакты.

Также общими будут требования по тестированию и карантину для зон со сложной ситуацией с заболеваемостью.

Цветовая гамма зон такова:

- зеленая - если число новых заражений не превышает 25 на 100 тыс. жителей за последние 14 суток, а позитивными оказываются не более 4% проведенных тестов.

- желтая - не более 50 новых случаев на 100 тыс. жителей

- красная - более 50 новых заражений на 100 тыс, более 4% тестов оказываются позитивными.

- серая - районы, из которых недостаточно информации.

В красную зону поездки не рекомендуются, по зеленым никаких ограничений быть не должно.