ФПК и Трансмашхолдинг представили новый макет плацкартного вагона

Фото: АО «Трансмашхолдинг

Федеральная пассажирская компания (ФПК, «дочка» Российских железных дорог) и производитель рельсовой техники «Трансмашхолдинг» представили на площади Павелецкого вокзала концепт нового плацкартного вагона с удлиненными полками. Во второй половине 2021 года руководство РЖД планирует выпустить первую партию новых вагонов на линию для сертификационных испытаний, а после этого составы пустят в эксплуатацию. Скорее всего, по направлению к югу России.

Персональное пространство

Новый плацкартный вагон выполнен в так называемом «габарите «Т», который исторически был стандартом пригородных электропоездов. Относительно традиционного вагона дальнего следования его ширина увеличилась на 28 см, длина — на 73 см. При этом за счет перекомпоновки внутреннего пространства длина пассажирского салона увеличилась на 2,9 метра. Длина спального места тоже выросла на 12 – 15 см (до 187 см на боковых и 188 см – на полках открытого купе), а ширина прохода в вагоне – на 9 см.

«Комфорт и размеры вагона взаимосвязаны, – отмечает председатель Московского объединения «Союз пассажиров» Кирилл Янков. – Причем российский вагон и так максимально широк – в Европе стандартный габарит меньше. Производители могут лишь уменьшить толщину стен и обеспечить бОльшим количеством удобств полученное пространство. Скажу так: то немногое, что можно улучшить, не уменьшая количество мест в вагоне, дизайнеры «Трансмашхолдинга» сделали».

Концепция вагона предполагает создание персонального пространства для каждого пассажира, которое позволяет настроить необходимые параметры комфорта (свет, направление воздуха) в соответствии со своими предпочтениями. У каждого пассажира имеются дополнительные полочки, USB-разъемы и розетки на 220В, а также шторки, позволяющие полностью закрыть полку от посторонних глаз.

В одном из предложенных вариантов компоновки вагона полки разделены вертикальной перегородкой в виде шкафа, в который можно положить багаж и повесить верхнюю одежду. В стенах между самими «купе» сделаны перегородки, которые можно отодвинуть или закрыть на ключ по желанию. В интерьере преобладают натуральные, спокойные оттенки – он выполнен в бежевых и светло-коричневых тонах.

«Создавая новый вагон, мы сконцентрировались на персонализации пространства, - сообщил заместитель генерального директора по развитию пассажирского транспорта АО «Трансмашхолдинг» Александр Лошманов. – Все поступившие пожелания пассажиров мы смогли реализовать».

Фото: АО «Трансмашхолдинг

Напомним, что впервые ФПК и «Трансмашхолдинг» представили широкой общественности три концепции интерьера нового плацкартного вагона в прошлом году. Макет одной из них – «плацкарт со шкафами и шторками» – был представлен на выставке «Транспорт России – 2019». Предложенный дизайн интерьера понравился 93% респондентам, в то время как комфорт концептуального дизайна — 88%. Оценку концепции «понравилось» дали 90% респондентов, причем 68% опрошенных поставили оценку «очень понравилось».

На основе этого дизайна после некоторых доработок и был построен концепт, представленный сегодня на площади Павелецкого вокзала.

Новый вагон также оборудован тележками с системой пневмоподвешивания. Это обеспечивает плавность хода и снижает воздействие на железнодорожные пути.

– А как же романтичный перестук колес? – спросили журналисты.

«Он останется, но будет значительно тише», – пояснил заместитель генерального директора РЖД Дмитрий Пегов.

Стоит отметить, что цены на проезд в новых плацкартных вагонах не вырастут. «В плацкартных вагонах тарифы регулируются государством, и факт закупки новых комфортных вагонов на нее никак не повлияет, – отметил Дмитрий Пегов. – А если говорить о линейке купейных вагонов и вагонов СВ, то мы думаем, что в той жесточайшей конкуренции, которая сейчас складывается в транспортной отрасли, мы останемся в данной ценовой категории, и пассажиры не почувствуют дополнительной нагрузки на бюджет своей семьи».

Фото: АО «Трансмашхолдинг

Двухвагонный сцеп завоевывает Россию

Сегодня «Трансмашхолдинг» работает над созданием целой линейки пассажирских вагонов нового поколения. В феврале 2019 года компания подписала договор с ФПК на поставку 3730 вагонов. Речь идет о вагонах различных типов: одноэтажных и двухэтажных купейных, штабных, с интерьером открытого типа, ресторанов, с местами для сидения. Часть из них уже работают на маршрутах ФПК. Так, купейные и плацкартные вагоны, выполненные в виде двухвагонного сцепа, курсируют в том числе из Москвы в Белгород, Владивосток, Волгоград, Читу, Балаково и Псков. Всего с начала 2020 года в РЖД поступило 310 одноэтажных вагонов – двухвагонных сцепов.

Что они из себя представляют? Как видно из названия, речь идет сразу о двух вагонах, соединенных герметичным переходом, при этом служебное помещение для проводников расположено лишь в одном из них. Освободившееся место позволило организовать дополнительное общее пространство для пассажиров и сервисную зону.

Кроме уже привычных климат-контроля и биотуалета, в каждом новом вагоне от «Трансмашхолдинга» имеются еще душ, кофемашины и вендинговые аппараты. Вместо традиционного титана установлены современные пурифайеры – аппараты для раздачи горячей и холодной воды из системы водоснабжения вагона. В ней, в свою очередь, установлен компактный обеззараживатель воды, который позволяет очистить ее перед подачей.

В купейных вагонах нижние полки представляют собой диваны с подголовниками, которые легко трансформируются в спальное место. Для пассажиров купе предусмотрены индивидуальные сейфы. Розетки и разъемы USB есть как в купейных, так и в плацкартных вагонах.

От санитарных комнат салон поезда отделяют плавно открывающиеся двери. В самих туалетах установлены сенсорные краны и такая же подача мыла, а также бесконтактные сушилки. Все это позволяет минимизировать контакты человека с поверхностями, что очень важно в текущей эпидемиологической обстановке. А вода, которой пассажиры моют руки, проходит обеззараживание с помощью ультрафиолетовых ламп.

Аналогично очищается и воздух в вагоне. Проходя через УФ-лампы в системе обеззараживания, бактерии и вирусы перестают быть опасными для человека. Такие установки есть как в двухвагонных сцепах, так и во всех выпущенных за последние десять лет на Тверском вагоностроительном заводе (входит в «Трансмашхолдинг») вагонах дальнего следования.

В плацкартах, выполненных в габарите «Т», к указанным системам обеззараживания добавится еще одна. «В новом вагоне реализован полный набор по обеспечению обеззараживания. Это касается и воды, и воздуха. В туалетных помещениях и душевых воздух и поверхности будут обеззараживаться автоматически. Ультрафиолетовый источник благодаря сверхмощным специальным светодиодам обеспечивает мгновенное включение и выключение системы в соответствии с установленным алгоритмом», – пояснил Александр Лошманов.

Напомним, что с начала пандемии все поезда дальнего следования также проходят ежедневную дезинфекцию в депо. Обработка проводится с применением обеззараживающих моющих средств, активных в отношении вирусов.

Больше вариантов для пассажиров

Независимые эксперты весьма позитивно оценивают эксперименты в разработке новых пассажирских вагонов в России.

«Полки стали длиннее? Это очень хорошо! – отметил руководитель Центра независимых комплексных транспортных исследований Российского университета транспорта (МИИТ) Алексей Колин. – Новые предложения по предоставлению услуг должны формироваться, но при этом важно не отказываться от существующих решений: часто можно услышать, что плацкартный вагон – пережиток прошлого, от него нужно избавляться. Считаю эту позицию неверной. Любые схемные планировочные решения имеют право на существование».

При этом эксперт считает, что расширение возможностей выбора, в каком именно типе вагона передвигаться, способствует популяризации путешествий на железнодорожном транспорте.

Обратим внимание, что новый плацкартный вагон габарита «Т» простоит на площади Павелецкого вокзала до 16 октября. Увидеть его могут все желающие.