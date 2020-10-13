К чемпионату России по боксу-2022 года в Чите построят новый спортивный центр

В 2022 году Забайкалье примет мужской чемпионат России по боксу. Для проведения крупнейшего федерального соревнований в столице региона Чите планируется построить быстровозводимый многофункциональный спортивный зал «Центр прогресса бокса». Такое распоряжение дал губернатор Забайкальского края Александр Осипов.

Согласно требованиям, предъявляемым к площадке проведения чемпионата, в зале должно быть два ринга и 3000 мест на трибунах. В дальнейшем зал может использоваться для проведения любых спортивно-массовых и культурных мероприятий, а также для тренировочного процесса.

«Чемпионат России по боксу среди мужчин 19-40 лет -это самое крупное событие в спортивной жизни России и Забайкальского края. Соревнования соберут самых сильных боксеров со всей России. Проведение такого масштабного мероприятия требует серьезной подготовки», - сказал министр физической культуры и спорта Забайкальского края Виталий Ломаев, отметив, что на сегодняшний день прорабатывается вопрос по строительству быстровозводимой конструкции спортивного зала.

«Рассматриваем несколько вариантов площадок – напротив стадиона «Юность», возле спортивного комплекса «Мегаполис Спорт» и на улице Ленина, 3», – сообщил министр спорта.

Губернатор региона подчеркнул, что необходимо детально проработать весь план мероприятий Чемпионата.

«Задача — сделать так, чтобы проведение чемпионата стало событием для жителей всего Забайкалья, включая муниципальные образования, где активно занимаются боксом. Следует разработать широкую линейку соревнований, чтобы и дальше развивать спортивную жизнь региона», - обозначил Александр Осипов.

Министр спорта отметил, что проведение чемпионата России по боксу позволит популяризовать этот вид спорта.

«Как мы помним, после Чемпионат мира по футболу, многие детей стали заниматься именно футболом. Теперь будем надеяться на увеличение количества начинающих боксеров», - добавил Виталий Ломаев.

Напомним, задачами проведения чемпионата является выявление сильнейших спортсменов для формирования списка кандидатов в спортивные сборные команды России, отбор спортсменов в спортивные сборные команды России для подготовки к международным соревнованиям и участия в них от имени Российской Федерации. Мероприятие пройдет в соответствии с Единым календарным планом Межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнований Федерации бокса России.