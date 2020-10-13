УК "Эвокорп" решила выйти из проекта с ВЭБом

УК "Эвокорп" прекратила осуществлять доверительное управление закрытым паевым инвестиционным фондом (ЗПИФ) "Легион".

УК "Эвокорп" является учредителем АО "Группа Компаний Нацпроектстрой" и совместно с "ВЭБ.РФ" до последнего времени участвовала в корпоративном управлении АО, являясь доверительным управляющим ЗПИФ "Легион" (владеет 49,9% акций АО "ГК НПС").

"УК "Эвокорп" и ее бенефициар Максим Викторов приняли решение о выходе из совместного проекта с "ВЭБ.РФ". Данное решение принято в целях избежания конфликта интересов "Эвокорп" при участии в других проектах", - сообщили в компании.

Представители Максима Викторова также подтвердили, что он покинул состав участников ЗПИФ "Легион".

Воспроизведено с Сетевого издания РИА Новости. Без комментариев.