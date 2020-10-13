Круговая порука мажет как копоть

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По сути, теперь уже бывшего руководителя холдинга признали виновным в незаконном спасении предприятия, а то и всей области. С одной стороны, дело элементарное. Предприятие не погасило налоги – следовательно, директор должен сесть, да ещё и уплатить штраф в тройном размере.

Но так ли тут всё просто? И, если просто, почему генеральная прокуратура РФ не отвечает на журналистике запросы «Комсомольской правды», суд отказывается обсуждать наш запрос и даже запрещает снимать себя во время заседания? Но это всё лирика. А вот конкретика. Кузнецова обвиняют по 199.2 УК РФ «Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счёт которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов». Максимальное наказание 7 лет лишение свободы, прокуратура просит 2 года условно. Судья признаёт Кузнецова виновным, но присуждает лишь штраф. Почему так?

АПХ «Алтаур», действительно, имело налоговую задолженность, но не из-за жадности руководителей или учредителей, а исключительно в следствие форс-мажора. Растить посреди Сибири зерновые и содержать скот – дело сложное и непредсказуемое. Два года подряд природа смеялась омичам в лицо, не давая возможности собирать урожай. «Алтаур» не то, что не зарабатывал, а нёс огромные убытки. Естественно, что налоги платить было нечем, хотя их сумма для холдинга незначительна. Рассматривались варианты продажи части сельскохозяйственных угодий и даже убой коров. Но такие меры разорили бы предприятие, оставив тысячи человек без работы, а часть Омской области без хлеба и молока.

Кузнецов нашёл выход из патовой ситуации. Так сказать, и овцы, в нашем случае коровы, целы и волки, в нашем случае налоговики – сыты. Деятельность велась с помощью распорядительных писем, между прочим, разрешённых на территории РФ. Довольно часто такой ход - единственная возможность сохранить бизнес в тяжёлые финансовые времена. Проблема в том, что государство не хочет или не может показать грань между предпринимательской деятельностью и преступлением. Да, незнание закона не освобождает от ответственности, но в чём виноват тот же Кузнецов или другие бизнесмены, генеральные директора, собственники, учредители, осуждённые по статье 199.2 за использование распорядительных писем, но погасившие при этом все обязательства перед государством?

Как говорится, нет тела - нет дела. А тут получается, нет ни налоговой задолженности, ни ущерба, ни потерпевшего, налогоплательщик продолжает вести деятельность, а дело, суд и обвинительный приговор есть? Разве это справедливо? Человек, спасший предприятие от банкротства, сотрудников от потери работы, сам теряет работу, да и репутацию на всю свою жизнь. Генеральный директор с «уголовкой» не нужен никому.

Налоговики нашли недостачу, передали информацию куда следует. И всё, слепая Фемида вышла на охоту. Теперь никого не волнует, что недостача погашена задолго до открытия уголовного дела, что говорит об отсутствии у руководства «Алтаура» намерения скрывать деньги и имущество, за счёт которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов. Выражаясь юридически – не было у них умысла что-то прятать, скрывать, потому и доказательства этого суду не представлены. И налоговики прекрасно знали, что предприятию есть чем с ними рассчитаться. Один уставной капитал агрохолдинга – почти миллиард рублей, т.е. задолженность была гораздо менее 10% активов предприятия. Ведь есть ещё пахотные угодья, техника, скот и другое имущество. По-хорошему, при таких обстоятельствах не было никаких оснований возбуждать дело, а возбуждённое ранее дело надлежало бы прекратить, пригрозив директору, мол, в следующий раз, чтобы без просрочек было. И разойтись на том друзьями, но нет. Мы же не в современной России живём, мы до сих пор застряли в Союзе Советских Социалистических республик. Вот и пользуемся его славными законами, написанными бабушками да дедушками современных судей, которые, кстати, в большинстве своём тоже уже бабушки и дедушки. И, похоже, знать не знают, да и не хотят узнать все эти запредседатели, как работает современный бизнес. Не хотят они совершенствоваться в профессии и читать, к примеру, пленумы Верховного суда, разъясняющие дела, подобные тем, что они ведут. Им достаточно знать нормы 1971 года и без ошибок писать «виновен».

Суд не считает нужным ни разговаривать с журналистами, т.е. с народом, ни отвечать на запросы, переправленные из прокуратуры, ни вникать в причины схемы расчётов с применением обеспечительных писем. Никто не стал выяснять, у кого на самом деле было право собственности на денежные средства используемые при расчётах, какие правоотношения возникли у сторон в результате этого, и могли ли эти деньги быть перечислены в счёт налоговых обязательств? Ведь сокрыть можно только то, что тебе принадлежит. Но обвинению такие тонкости цивилистики не ведомы, а ведь это наиболее существенные обстоятельства любого подобного дела, без их выяснения невозможно вынести законный, обоснованный и справедливый приговор. А в деле Кузнецова, как и в делах его коллег по несчастью, коих по России наберётся немало, суд проигнорировал лежащие на поверхности признаки отсутствие какого-либо умысла к сокрытию. Ведь налоги-то погашены. Нет никаких сложностей в том, чтобы закрыть открытое дело. Только это плохо отразится на отчетности сотрудников, безосновательно открывших дело. Могут полететь головы или звёздочки с погон, может поэтому, чтобы не позорить дружественное ведомство, суд выносит подобные обвинительные приговоры пачками? Только если в начале дела Кузнецова и ему подобных ущерба для государства не было, то теперь он есть.

Штраф 300 тысяч рублей и клеймо «виновен» легко может сломать человеку жизнь, а вот покрыть расходы государства на бесполезный, формальный и несправедливый суд – не может. Вот он государственный ущерб. А, если умножить этот ущерб на 85 регионов РФ и всех предпринимателей, пытающихся выжить в условиях нашей «экономной экономики»? Может на эти деньги и дороги в той же Омской области отремонтировать получилось бы, или пенсии достойные назначить не только судьям, но и обычным россиянам?

Сам Роман Кузнецов уверен в невиновности, возможно, так думает и судья, не назначившая реального или условного срока. Почему же всё вышло, как вышло? Всё дело в старой советской норме, которую никак не запретят. Совсем недавно мы приняли поправки в Конституцию, прописали целостность страны, утвердили множество важнейших моментов, призванных изменить наши жизни, а вот про такие отсталые нормы забыли.

Пришло время эту порочную практику признать неконституционной, ведь в статье 199.2 УК РФ судьи очень любят вычитывать то, чего там вовсе нет. Кузнецов намерен дойти до Верховного суда не только ради себя и всех пострадавших предпринимателей, но и ради нашей российской экономики, которая уже 20 лет «вот-вот войдёт в пятёрку лучших мире». А, чем Конституционный суд не шутит? Вдруг отменят эту 199.2 УК и хотя бы здесь наступит долгожданный рывок.