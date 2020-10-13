Криштиану Роналду сделал селфи с футболистами сборной Португалии за ужином, а потом у него нашли коронавирус

У Роналду - коронавирус. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В сборной Португалии за сутки до официального матча Лиги Наций против Швеции - настоящее происшествие. Во вторник, 13 октября, у португальской команды была запланирована тренировка на утро, однако в итоге ее перенесли на вечер. О причинах поначалу ничего не говорилось.

И лишь где-то на уровне слухов - у одного из футболистов обнаружил коронавирус. Но кто именно - таких деталей не выдавалось. И вот вскоре официально объявили - "корону" нашли у Криштиану Роналду!

Накануне вечером, 12 октября, один из лучших футболистов мира выложил у себя в личном Твиттере селфи с команного ужина. И поскольку Роналду в сборной уже давно капитанит, то и подпись была соответствующая, вдохновляющая: "Едины на поле и за его пределами!". И вот как оказалось, на утро в стан сборной Португалии пришли результаты тестов. И они показали - фотографировавшийся со всеми напарниками по сборной Роналду заразился коронавирусом.

Пресс-служба сборной Португалии выпустила официальный пресс-релиз с подробностями:

- Криштиану Роналду был освобожден от тренировок после того, как у него обнаружили коронавирус. У футболиста нормальное состояние, болезнь проходит без симптомов, игрока изолировали. После положительного теста у Роналду все остальные игроки команды, сдавшие тест во вторник утром, здоровы и проведут тренировку во второй половине дня.

При этом, сразу же после сообщения о заражении Роналду коронавирусом, все вспомнили недавние новости о португальце из Италии. Как оказалось, у себя в "Ювентусе" нарушил изоляцию команды. На такие меры пошли в клубе после того, как два сотрудника заболели. Роналду рвался в сборную и из-за этого устроил скандал, накричав на работников "Ювентуса". Он ушел в одиночестве спать домой, чтобы сразу же уехать в сборную Португалии.