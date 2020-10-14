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Председатель Совета директоров Коммуникационной группы АГТ, сопредседатель Координационного совета коммуникационной индустрии при Общественной палате Российской Федерации Вячеслав Лащевский отмечает юбилей

Юбиляра поздравляет Сергей Кравцов, министр просвещения России
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Уважаемый Вячеслав Викторович!

Примите теплые поздравления с 60-летием и пожелания здоровья, благополучия и новых достижений в Вашей интересной и важной работе.

Роль коммуникаций в современном обществе трудно переоценить, а если ими занимаются такие блестящие профессионалы, как Вы, то это всегда залог успеха. Знаю Вас как идейного лидера и руководителя одной из самых сильных коммуникационных команд на рынке, на счету которой много серьезных масштабных проектов, в том числе, в сфере образования. Мне приятно, что по линии сотрудничества в области общественных связей мы имеем дело с грамотным и талантливым человеком, четко понимающим цели и задачи, которые стоят перед Министерством, способным находить эффективные решения даже в нестандартных ситуациях. Продолжайте вдохновлять, удивлять и задавать тон всем, что делаете.

Здоровья Вам, удачи и счастья! С Днем рождения!

БИЗНЕС-ПРЕСС

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