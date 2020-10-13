По пути биткоина: Что такое цифровой рубль и как им пользоваться

Любой желающий может прислать в ЦБ свои предложения по усовершенствованию механизма цифрового рубля. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Из школьного курса физики мы знаем, что у воды есть три агрегатных состояния: твердое, жидкое и газообразное. У рубля - пока два: наличное и безналичное. Но в Центробанке предложили создать еще и третье – цифровое. «Комсомолка» отвечает на главные вопросы об этой странной инициативе?

То есть рубль теперь станет криптовалютой?

Не совсем. Суть биткоина и других криптовалют в том, что у них нет единого эмитента (то есть официальной организации, их выпускающей). А у цифрового рубля это будет Центробанк. То есть эта форма валюты будет официальной. Ее обязаны будут принимать везде. К слову, цифровые валюты хотят ввести центробанки многих стран - как раз ради того, чтобы составить конкуренцию криптовалютам.

А чем цифровой рубль отличается от безналичного?

На первый взгляд, разницы никакой. И тот, и другой будут только в электронном виде. Но у цифрового рубля, как считают в ЦБ, все же больше сходства с наличными. Каждый рубль будет иметь уникальный цифровой код (по аналогии с серией и номером купюры).

«Необходима разработка специальных технологии , которые обеспечат возможность использования цифрового рубля в офлаи н-режиме. Цифровои рубль сможет совместить в себе преимущества и наличных, и безналичных денег», - говорится в консультативном докладе для общественных обсуждений, который представил ЦБ.

То есть вместо двух теперь у рубля теперь будет три формы. Будет ли между ними какая-то разница?

Разницы между тремя видами рубля не будет. При желании можно будет расплатиться любой удобной формой.

«Цифровои рубль дополнит денежное обращение и будет использоваться одновременно с наличными рублями и средствами населения и предприятии на счетах в коммерческих банках. Граждане и предприятия исходя из своих потребностеи смогут свободно переводить деньги из однои формы в другую – то есть из цифрового рубля в наличные или на счет в банке и обратно", - поясняют в ЦБ.

Нужно ли будет платить комиссию при обмене одного вида рублей на другие?

Нет, никакой комиссии не будет. Как сейчас ее нет, например, при зачислении наличных на счет в банке. В ЦБ планируют сделать «бесшовную» технологию, которая позволит мгновенно переводить рубли из одной формы в другую и обратно.

А как можно будет расплатиться цифровым рублей офлайн?

Эту технологию еще стоит обкатать. Но технические специалисты считают, что в этом нет ничего сложного.

«Для операций в режиме офлайн, без доступа к сетям связи, пользователи смогут предварительно зарезервировать определенную сумму цифровых рублей в своем электронном кошельке, подобно тому, как сейчас они берут с собой наличные, когда едут в места, где могут не приниматься платежные карты», - поясняют в ЦБ.

Один из вариантов - специальные терминалы смогут принимать платежи даже тогда, когда связи нет. Но как только она появится, деньги спишутся со счета покупателя и перейдут на счет продавца. Правда, такая же технология сейчас используется и с безналичными деньгами. Например, при продаже товаров во время полета.

Зачем он в принципе нужен?

Вопрос сложный. С одной стороны, какой-то большой добавленной ценности или дополнительного удобства потребителям он не приносит. Даже офлайн-платежи сейчас вполне работают. С другой, возможно, точно так же раньше думали, когда только появились безналичные расчеты. А теперь 70% операций в России совершаются с помощью пластиковых карт. А граждане переводят друг другу десятки триллионов рублей в год.

Может, это первый шаг к отказу от наличных?

Вряд ли. Во всех странах мира наличные продолжают выпускать. Даже в высокотехнологичной Швеции, где доля безналичных платежей давно выше 90%, наличные не стали выводить из обращения. Во-первых, потому что есть большой процент граждан, которые по привычке чаще всего используют их. Во-вторых, потому что у онлайн-денег должна быть физическая альтернатива. И цифровая валюта, даже с возможностью расплатиться ею офлайн, бумажные купюры все равно не заменит.

Когда появится цифровой рубль?

Сроки пока не определены. Да и в целом предложение ЦБ – это лишь инициатива. Консультативный доклад разместили для общественного обсуждения. Любой желающий может прислать в ЦБ свои предложения по усовершенствованию механизма цифрового рубля. Главное – сделать это до 31 декабря этого года.