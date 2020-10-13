Максим Фадеев: «Лидеры мнений сегодня — тотальные дураки, это дерьмище смоет через два года»

Один из самых самобытных и закрытых композиторов России Максим Фадеев, уехавший жить на собственную вилу на Бали, воспользовался паузой во время пандемии и прилетел в Москву к семье Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Один из самых самобытных и закрытых композиторов России Максим Фадеев, уехавший жить на собственную вилу на Бали, воспользовался паузой во время пандемии и прилетел в Москву к семье. А еще дал большое интервью видеоблогу Metametrica, в котором откровенно высказался про качество нашего кино, геев, Бога и матрицу.

ПРО РУССКОЕ КИНО

«Смотрю ли я его? (смеется). Нет. Лучше посмотрю его в обзоре BadComedian (видеоблогера Евгения Баженова, который обличает российское кино — Авт.). Он очень талантливый человек. Вот ему бы как раз, если б я был министром культуры, дал бы денег на свое кино. Может быть, это будет второй Скорсезе или Спилберг? Если бы кино у нас снимали, не попилив бюджет, оно было бы хорошее. Про это знают все».

ПРО ЛГБТ И ФЕМИНИСТОК

«Это так модно сейчас спрашивать: «Как вы относитесь к геям?». Я все время отвечаю: «Никак». К ним относятся, наверно, те, кто пробовал. Я за свободные отношения, но у меня восточный тип. Для меня женщина — дом, дети и покой. Осуждаю ли я феминизм? Зачем? Я осуждаю только подлость. И вранье. Раздражает, когда люди врут. Нравится ходить строем и говорить, что они феминистки? Пожалуйста. Нравится кричать, что не любят мужчин? Пожалуйста. Есть ли девственницы среди феминисток? Сомневаюсь».

ПРО НОВЫЙ ПРОЕКТ

«Я создаю идеологический проект, который скоро обнародуем. Там есть понятие Кодекс чести. Таких кодексов на Земле немного: самурайский и чеченский «Къонахалла». Они и взяты за основу. Там есть все постулаты, что и на скрижалях написаны».

ПРО ДОВЕРИЕ

«Могу ли я выдать тайны, которые знаю? Зачем? Мне поэтому люди и доверяют — мало разговариваю. Я не совсем из шоу-бизнеса. Мне удалось сохранить баланс между искренностью и немногословностью. Вопрос в том, кто видит это, а кто — нет. Красота в глазах смотрящего».

ПРО ЛИДЕРОВ МНЕНИЙ

«Мы живем во время цунами. Но когда старое рушится, растет нечто новое. Волна уже снесла многое. И начинается отток: все дерьмище унесет. Два года, и «лидеры мнений» перестанут ими быть. Сегодня, куда ни ткни, «лидеры мнений» - это тотальные дураки. Один пример. Малахов уделил госпоже Шурыгиной почти полгода жизни. Всей страной мы смотрели за этим. Мне и моим детям это неинтересно, не хочу знать об этом. Потом начали танцевать на имени бедного Джигарханяна. Получается, вы (телевидение) уничтожаете лидеров мнений, которые чего-то стоят, и выводите наверх тех, кто не стоит ничего. Ноль. На вопрос «Кто написал полонез Огинского?» они отвечают «Полонез».

ПРО БОГА

«Я верю в энергии. И Бога. Бог и есть энергия. Это не дяденька с бородой. Считаю, что мы живем в матрице. Если объединить квантовую механику и религию, получается то самое, где мы живем. Вот я чувствую, что могу управлять большими процессами. И каждый. Вопрос в другом: верит ли в это человек? Вера и призывает нас к этому: верь, что ты пойдешь по воде, и ты пойдешь по ней. Если у этого процесса есть правильная энергия и внутренняя организация — легко. Человек может взлететь или исчезнуть. И я это видел. Когда у меня в семье случилась трагедия».

ПРО ЦЕРКОВЬ

«Церковь может хоть что сделать, и ничего не получится. Почему? Очень просто: я не понимаю старорусский (церковнославянский) язык. Вот мой ответ церковным батькам с пузом. Прихожу в храм — и мне непонятно, что нам говорят. Все повторяют «Аминь», и ни один не понимает, что нам хотели сказать. Это намеренно? Хотите, чтоб страна верила? Так объясните, как и в кого? Моим духовником был Александр Мень, его убили, как животное, топором. Он никогда не разговаривал на старорусском языке, поэтому я к нему ездил. А сегодня я не могу понять попов! Поэтому и веры в людях нет. Это непонимание разрушает все. Если б поп ездил на телеге, я бы его уважал. И покупал бы свечки. А когда он ездит на майбахе, не хочу покупать у него свечки. Понятно?»

ПРО РУССКИЙ ШОУ-БИЗНЕС

«Я не шоу-бизнес, не отношу себя к этой тусовке. Не посещаю увеселительные мероприятия. Вы меня видели на каком-то из них? Это их работа, артистов, целоваться при встрече, лицемерить, а я так не могу. Я — музыкант. Строил шоу-бизнес, но не имею к нему сейчас отношения. Им пытаются управлять люди, не понимающие, чем они управляют. И такие оптимизаторы повсюду. Поэтому мы и скатились. А надо подниматься. Иначе скатимся еще ниже».